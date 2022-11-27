Van Gaal Senegalli gazeteciye bakın ne yaptı. Herkes şaşkına döndü

Van Gaal, Perşembe günü bir basın toplantısı düzenlerken muhabir Papa Mahmoud Gueye, teknik direktöre uzun süredir hayran olduğunu itiraf etti.

"Size bir sorum yok" diyen Gueye, şunları ekledi: "3 yaşımdan beri senin hayranınım.

"Sadece bunu söylemek istiyorum, çünkü bunu söylemek için çok iyi bir fırsat yakaladım.

Van Gaal bir tercüman aracılığıyla, "Sana sımsıkı sarılacağım," diye yanıt verdi ve şöyle konuştu:

"Bunu söylediğine sevindim. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Çünkü insanlar bunu bana pek sık söylemezler.

"Bu yüzden daha sonra birbirimize sımsıkı sarılacağız.”

Hollandalı hoca, jeste nezaketle karşılık verirken sahneden indi ve ikisi sıcak bir kucaklaşma yaptılar.