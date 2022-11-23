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İspanya Kosta Rika'ya acımadı

2022 Katar Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında İspanya ile Kosta Rika karşı karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 20:59
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Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya Katar'da şov yaptı

İspanya Kosta Rika'ya acımadı
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Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi İspanya, 7-0'lık skorla kazandı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dani Olmo, 21. dakikada Marco Asensio, 31. dakikada penaltıdan ve 54. dakikada penaltıdan Ferran Torres, 75. dakikada Gavi, 90. dakikada Carlos Soler ve 90+3. dakikada Alvaro Morata attı.
Karşılaşmada ilk golü atan Dani Olmo, İspanya'nın 100. Dünya Kupası golünü attı. İspanya'nın son golünü atan Gavi de, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç 3. oyuncu olmayı başardı.
Kosta Rika'da Konyasporlu Francisco Calvo, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan İspanya, bu skorla, şu ana kadar turnuvadaki en farklı galibiyeti aldı.
Gruba 3 puanla başlayan İspanya, bir sonraki maçta Almanya ile kozlarını paylaşacak. Kosta Rika ise Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Japonya ile kozlarını paylaşacak.
İlk maçların tamamlanmasının ardından E Grubu'nda puan durumu şu şekilde;

1-İspanya 3 puan
2-Japonya 3 puan
3- Almanya 0 puan
4-Kosta Rika 0 puan

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