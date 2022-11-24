''O bir deli değil, bir dahi'' 7-0'lık galibiyet İspanya'da gündem oldu

İspanya'nın Marca Gazetesi, Milli Takımlarının Kosta Rika'yı 7-0 yenmesinden sonra teknik direktörleri Luis Enrique için, "O bir deli değil, bir dahi" başlığını attı.
Gazete, Enrique'nin bir haftalık hazırlık kampında futbolcularına anlattığı planların, sahadakusursuz bir saat gibi işlediğini belirterek, "Dünya Kupası tarihindeki en büyük gösteri daha yeni başladı" yorumunu yaptı.
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