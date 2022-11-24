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  • ''O bir deli değil, bir dahi'' 7-0'lık galibiyet İspanya'da gündem oldu

''O bir deli değil, bir dahi'' 7-0'lık galibiyet İspanya'da gündem oldu

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etmesinin ardından, teknik direktör Luis Enrique'ye övgüler yağdı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 13:32
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7-0'lık galibiyet İspanya'da gündem oldu. ''O bir deli değil, bir dahi''

''O bir deli değil, bir dahi'' 7-0'lık galibiyet İspanya'da gündem oldu
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İspanya'nın Marca Gazetesi, Milli Takımlarının Kosta Rika'yı 7-0 yenmesinden sonra teknik direktörleri Luis Enrique için, "O bir deli değil, bir dahi" başlığını attı.

Gazete, Enrique'nin bir haftalık hazırlık kampında futbolcularına anlattığı planların, sahadakusursuz bir saat gibi işlediğini belirterek, "Dünya Kupası tarihindeki en büyük gösteri daha yeni başladı" yorumunu yaptı.

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