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6-0'lık maça 8 dakika: Ayıp ettin hocam

Dünya Kupası E Grubu'nda oynanan maçta İspanya Kosta Rika'ya gol yağdırırken, karşılaşmanın hakemi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla, Mohamed Al Hammadi tepki çekti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:22
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İspanya-Kosta Rika maçının hakemine tepki: Ayıp etti!

6-0'lık maça 8 dakika: Ayıp ettin hocam
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Karşılaşmanın normal süresi 6-0'la geçilirken, hakemler oyuna 8 dakika daha ekledi.

6-0 olan maça 8 dakika daha eklenmesi hem tribünlerde, hem de dünyada televizyon başındaki izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yapılan yorumlarda "Hakem Kosta Rika'ya ayıp etti. Sanki daha çok gol yemesini istiyordu"  ifadeleri kullanıldı.

Uzatmalarda İspanya bir gol daha attı ve maç 7-0 bitti.

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