6-0'lık maça 8 dakika: Ayıp ettin hocam

Karşılaşmanın normal süresi 6-0'la geçilirken, hakemler oyuna 8 dakika daha ekledi.

6-0 olan maça 8 dakika daha eklenmesi hem tribünlerde, hem de dünyada televizyon başındaki izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yapılan yorumlarda "Hakem Kosta Rika'ya ayıp etti. Sanki daha çok gol yemesini istiyordu" ifadeleri kullanıldı.

Uzatmalarda İspanya bir gol daha attı ve maç 7-0 bitti.