Türkler tatil için Yunanistan'a gidince Turizmciler Yunanistan'a işletmeye açmaya karar verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkler tatil için Yunanistan'a gidince Turizmciler Yunanistan'a işletmeye açmaya karar verdi

Yerli turistlerin Yunanistan'ı tercih etmesi sonucu zor günler geçiren Türk turizimciler gözünü Yunanistan'daki tatil bölgelerine dikti. Bir vatandaşın Yunanistan'da işletme açmayı planlayan Türk turizmciler için söylediği sözler ise sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomik kriz ve turizm yerlerindeki yüksek maliyetler vatandaşlara Yunanistan tatilini daha cazip kıldı.

Asgari ücretle geçinen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanırken, tatil yapmanın lüks olduğunu düşünüyor.

Bu durum, orta gelir seviyesindeki kişilerin daha uygun fiyatlı alternatifler arayışına itiyor ve bu bağlamda Yunan adaları, birçok Türk vatandaşı için cazip bir seçenek olarak görülüyor. Ekonomik baskılar, tatil tercihlerini değiştiren önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak tatil için Yunanistan'ı tercih eden vatandaşların yakasını yerli turizmciler bırakmıyor.

40 YIL GÜLDÜRECEK BAŞLIK GELDİ

Türk turizmcilerin Yunanistan'da işletme açmak istemesi pahalılıktan Yunanistan'a giden Türk turizmcilere de pes dedirtti.

Bir vatadaşın Türk turizmcilerin Yunanistan'da işletme açmak istemesine ilişkin söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş, "Turizmciler Yunanistan'da işletme açacaklarmış yani diyorlarki halkımızı Yunan'a s..tirmeyiz illa biz s..icez" dedi.

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