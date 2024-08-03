Koşun, koşun, dolar geliyor

Türkiye yaklaşık bir yıldır dolar bekliyor.

Merkez Bankası'nın kasasını boşaltan iktidar, yeniden doldurmak için umudunu sıcak paraya bağladı. Aylık yüzde 5 faizle Merkez Bankası rezervi doluyor, biz de seviniyoruz.

"Yaşasın, Merkez Bankası'nın kasası doluyor!" diyoruz.

Kimse düşünmüyor ki bunun, dünyanın en pahalı rezervi olduğunu.

Merkez Bankası'nın rezervi yükseliyor ya, yeter!

Kimse o faizi düşünmüyor; o faizin nasıl ödeneceğini, kimin tarafından ödeneceğini…

Şimdi, son günlerde yabancının tahvile yani yüksek faizli Türk tahvillerine gelmesi bekleniyor.

Aslında 10 aydır tahvil alıcısını bekliyoruz ama gelmedi.

Şimdi şöyle bir senaryo var:

Merkez Bankası faizleri indirecek, indirmeden hemen önce yabancılar gelip yüksek faizli tahvil alacak. Faizler düşünce büyük kâr elde edecekler ve onu satıp çıkacaklar.

İşte Türkiye’yi bu hâle getirdiler.

Hani Mevlânâ’nın sözü var ya "Gel, ne olursan ol gel” diye. Bizim Merkez Bankası da böyle yapıyor.

"Yeter ki dolar getir, nasıl getirirsen getir; ister tefeci faiziyle isterse kısa vadeli vurguna gel, yeter ki gel. Yeter ki kasada para gözüksün, maliyetinin hiçbir önemi yok."

Yabancılar sürekli olarak rapor yayınlıyor, "Türk tahvili alınır, Türkiye’de büyük fırsat var" diye, ama ne hikmetse gelip almıyorlar. Kredilerde derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin kredi notunu 2 basamak birden yükseltiyor, yine gelip almıyorlar bu tahvili.

Demek ki hesaplarına gelmeyen bir şey var. Acaba neden gelmiyorlar diye düşünürken, mahkeme kararı olmadan Instagram'ın kapatıldığını duyduk. Yaklaşık bir saat sonra Anayasa Mahkemesi'nin sosyal medya hesaplarının kapatılamayacağını belirten tweeti gördük.

Bir süre sonra Anayasa Mahkemesi’nin tweeti ortadan kalktı. Üstüne üstlük Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesi resmen uçtu. Alın size hak, hukuk, demokrasi dersi.

Siz yurt dışında yaşıyor olsanız, milyon dolarlarınızı veya az da olsa paranızı bu ülkenin hak ve hukukuna güvenerek getirip tahvil alır mıydınız ya da hisse senedini alır mıydınız?

Hâlâ şunu öğrenemedik: Dünyanın en yüksek faizini de verseniz, ülkenizde hak hukuk yok ise kurumsal yatırımcı size gelmez, gelmeyecek de.