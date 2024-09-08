‘Kötü Kan’ gelecek için umut verdi

Başrollerinde Damla Sönmez ve Ertan Saban’ın olduğu NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden ‘Kötü Kan’, ilk bölümüyle önceki akşam izleyici karşısına çıktı.

NTC Medya imzalı dizi, reytinglerde tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) 3. sırada yer alarak gelecek için umut verdi. Aynı gün yayınlanacak ‘Yalı Çapkını’, ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Arka Sokaklar’ ve ‘Kara Ağaç Destanı’ gibi dizilerden 1 hafta önce ekrana gelmesi büyük bir avantajdı. Bunu iyi değerlendirdi. Ertan Saban’ın oyunculuğunu her projede izlemek farklıydı ama ‘Kötü Kan’ın ‘Kartal’ı ayrı bir keyif verdi. Damla Sönmez, oynadığı yapımlarda farkını her zaman hissettiren bir isim. Burada da ‘Nazan’ rolünü resmen yaşatarak şov yaptı. Sanırım, bu ikiliyi önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak gibiyiz.

M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın yazdığı dizinin reytingi bol olsun.

Barış Baktaş’ın ‘Ölümüne’ şarkısı

++++

Kanal 7’de yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan ‘Kan Çiçekleri’ dizisinin yıldızı Barış Baktaş, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılığıyla da dikkat çekiyor.

Oyuncu, sözü ve müziği kendisine ait ‘Ölümüne’ şarkısını Nebula Müzik etiketiyle yayınladı. Sosyal medyada çok büyük bir hayran kitlesine sahip Barış Baktaş’ın şarkısı yayınlanır yayınlanmaz, listelerde üst sıralara yükseldi. Oyuncu, aynı zamanda şarkının klip yönetmenliğini de yaparak âdeta ‘10 parmağında 10 marifet var’ dedirtti.

Oldukça enerjik olan ‘Ölümüne’yi dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.

‘Kızılcık Şerbeti’ dönüyor

++++++++++++

Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezonundan ilk tanıtımı, izleyici ile buluştu. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin tanıtımı sosyal medyada da çok büyük ilgi gördü. Bu yazı kaleme alındığında 17 saat olmuş ve 7.2 milyon kişi, fragmanı izlemişti.

Parmaklıklar ardında olan Fatih’in suçsuz olduğunu dile getirdiği tanıtımda karakterlerin sabırsızlıkla beklenen yüzleşmelerinden ilk ipuçları verildi. Hastaneye götürülen Görkem’in sağlık durumu merak uyandırırken Doğa’nın annesine destek olmaya çalıştığı anlarda Kıvılcım’ın Ömer’e söylediği ‘Ben sana ihanet ettim ama’ sözleri dikkat çekti.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin yaptığı Gold Film imzalı dizi, 13 Eylül Cuma akşamı Show TV’de başlıyor. Reytingi bol olsun.