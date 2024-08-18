‘Kötü Kan’ ve ‘Leyla’ görücüye çıktı

Yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen NOW TV, Eylül ayında izleyiciyle buluşturacağı 2 yeni dizisinin tanıtımını yayınladı.

Önce Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Halil İbrahim Ceyhan’lı ‘Leyla’ dizisinin fragmanını paylaşan kanal, ardından başrollerinde Ertan Saban ve Damla Sönmez’in yer aldığı ‘Kötü Kan’ı görücüye çıkardı. Her 2 dizi de etkileyici tanıtımları ile sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi. ‘Leyla’, Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak. ‘Kötü Kan’ ise, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın sınavını izleyici ile buluşturacak.

Bir aksilik olmaz ve yayın günü değişmezse, ‘Kötü Kan’ın 13 Eylül Cuma; ‘Leyla’nın da 18 Eylül Çarşamba günü yayınlanması planlanıyor.

‘Ateş Böceği’ne taze nefes

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Kendine has yorumuyla her dönem adından söz ettiren Yeşim Salkım, yeni cover şarkısı ‘Ateş Böceği’ni Yeşil Müzik ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Emre Can yapmış. Dinleyicilerine farklı bir deneyim sunan Yeşim Salkım, Minik Serçe’nin unutulmaz şarkısına yorumuyla yepyeni bir soluk getirmiş.

Hafızalarımızı tazeleyen şarkıyı keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Bir Garip ‘Güzel Son’

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Semaver Kumpanya’nın ‘Güzel Son’ isimli tiyatro oyunu, 25 Ağustos Pazar akşamı KüçükÇiftlikBahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Işıl Kasapoğlu’nun 30 yıl önce tasarladığı ‘İstanbul Mon Amour’ projesinin parçası olan oyun, Garip döneminin şair, sanatçı ve eleştirmenlerinden oluşan bir grup entelektüelin (Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç, Sait Faik Abasıyanık, Suat Derviş, Halim Şefik Güzel) dünyasından İstanbul’u anlatıyor.

Hakan Tabakan’ın yazdığı, yönetmenliğini Volkan M. Sarıöz’ün yaptığı ‘Güzel Son’da Ahmet Kaynak, Mehmet Konu, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Muhammed Türkoğlu, Onur Şenol ve Selen Şenay birlikte rol alıyor.