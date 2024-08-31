‘Kötü Kan’ın işi hiç kolay değil

NOW TV’nin merakla beklenen dizilerinin birisi olan ‘Kötü Kan’ın yayın tarihi belli oldu. Dizi, 6 Eylül Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı NTC Medya imzalı dizi, Cuma günleri yayınlanan ‘Yalı Çapkını’ (Star TV), ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D) ve ‘Kara Ağaç Destanı’ (TRT 1) ile kıyasıya bir reyting mücadelesi verecek. Bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın sınavını ekranlara taşıyacak ‘Kötü Kan’ın kendi izleyicisini oturtmuş diziler karşısında işi hiç de kolay değil.

‘Arka Sokaklar’ hariç, diğer diziler sezonu 13 Eylül’de açıyor. ‘Kötü Kan’ın 1 hafta erken başlaması bir avantaj ama ilk bölümde istenilen etkiyi yaratabilir mi? Daha doğrusu bir sürpriz yapabilir mi? Bekleyip göreceğiz.

Vedaların yeni parolası ‘Damla’

Hande Yener, yazın kapanışını yaptığı yeni çalışması ‘Damla’yı Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Hande Yener imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Misha yapmış. Zamanı dolan aşklara hüzün yerine umutla veda ettiren şarkıya Ahmet Can Tekin’in yönetmenliğini yaptığı bir de klip çekilmiş. Yaz döneminde çıkardığı birbirinden güzel şarkılarıyla dikkat çeken Hande Yener, oldukça enerjik olan ‘Damla’sıyla da müzik listelerinin zirvesine yerleşeceğinin sinyallerini verdi.

Yaza unutulmaz bir veda busesi konduran Hande Yener’in ‘Damla’sını keyifle dinledim. Yolu açık olsun.

Eğitime anlamlı destek

NOW TV ile Türk Eğitim Vakfı (TEV), 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen çocukların eğitimine devam edebilmeleri için bir etkinlik düzenleyecek.

‘Bir Destek, Bir Gelecek: Eğitime Devam’ isimli yardım gecesi, 4 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de canlı olarak NOW TV’de ekrana gelecek. Ceyda Düvenci ile Halit Ergenç’in moderatörlüğünü yapacağı etkinlikte NOW’ın sevilen oyuncuları ile ülkemizin tanınmış yüzleri de yayına katılarak destek olacak.

Depremzede öğrencilerimizin eğitimlerini sürdürebilmeleri çok önemli. Bu anlamlı gece için şimdiden emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.