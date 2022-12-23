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Kovid sonrası uzun süreli koku kaybının nedeni nedir? Korona olduktan sonra koku kaybı neden olur?

Koronavirüse bağlı olarak kişiler hastalık sorasında ve sonrasında koku kaybından şikayetçiler. Pandemi sırasında sıkça rastlanan kovid sonrası koku kaybı şikayetleri için bilim insanları araştırmalar yaptı. ABD merkezli üniversitelerden bilim adamları kovid sonrası uzun süreli koku kaybının nedenlerini araştırdı. Peki, Kovid sonrası koku kaybının nedeni nedir? Koku kaybı neden olur?

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:32
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Kovid sonrası koku kaybının nedeni nedir? Koku kaybı neden olur?

Kovid sonrası uzun süreli koku kaybının nedeni nedir? Korona olduktan sonra koku kaybı neden olur?
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Koronavirüse yakalanan kişilerin çoğu tat ve koku kaybından şikayetçiler. Koronavirüs vaka sayıları azalsa da kovid vakaları ve rahatsızlıkları devam ediyor. En çok şikayet edilen durumlardan biride koku kaybı. Peki, Kovid sonrası koku kaybının nedeni nedir? Koku kaybı neden olur?

ABD merkezli Duke Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumlarından bilim insanları, Kovid-19 geçiren ve uzun süreli koku kaybı olan 9 hasta da dahil olmak üzere 24 biyopsiden toplanan koku alma örneklerini analiz etti.

KOVİD SONRASI KOKU KAYBI NEDEN OLUR?

Elde edilen sonuca göre, T hücreleri adı verilen bağışıklık hücreleri hassas burun astarının içindeki koku almaya yarayan hayati sinir hücrelerine saldırdığı ve bu hücrelerin azalmasına yol açtığı ortaya kondu.

Bu olağandışı bağışıklık tepkisi, yalnızca koku alma duyusu aylarca kaybolan hastalarda görüldü.

Araştırmacılar koku sinir hücrelerinin sayısına baktıklarında, uzun süreli koku kaybı yaşayanların önemli ölçüde ‘az koku alma sinir hücresine’ sahip olduklarını tespit etti.

İngiliz Tabipler Birliği sendikası tarafından yayınlanan haftalık hakemli tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma raporuna göre, Kovid sırasında koku alma duyusunu kaybeden insanların en az yüzde 5'i (dünya çapında yaklaşık 15 milyon kişi) bu duyuyu hızlı veya tam olarak geri kazanamıyor.

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