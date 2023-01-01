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Koronadan ölenlerin beyninde tespit edildi. Bilim dünyasının sarsan sonuç

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı öne sürüldü.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 08:17
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Kovid-19'dan ölenlerin beyninde virüs tespit edildi iddiası

Koronadan ölenlerin beyninde tespit edildi. Bilim dünyasının sarsan sonuç
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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde (NIH) araştırmacılar, yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçlarını inceledi. Tamamı Kovid-19'a karşı aşı yaptırmayan bu kişilere ait cesetlere Nisan 2020 ila Mart 2021'de otopsi yapıldı.

VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti.

Araştırmacılar, 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaştı. Diğer yandan, araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.

Araştırmada, cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındı. SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi. Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın "az" olduğu sonucuna ulaşıldı.

VİRÜS SOLUNUMLA İLGİLİ OLMAYAN BİRÇOK BÖLGEDE ÇOĞALIYOR

Bu arada araştırmada, Kovid-19'un ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı.

Araştırmacılar, Kovid-19 belirtilerinin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti. Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayınlandı.

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