Köydeki çocukların ödül oyunu izleyenlerin beğenisini topladı

Köy meydanında çocukların katılımıyla gerçekleşen etkinlik, izleyenlerin beğenisini topladı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oyun, çocukların el becerilerini ve göz koordinasyonlarını ölçmeye yönelikti. Noodle, cips, bisküvi ve kek gibi çeşitli hediyelerin kazanılabileceği bu oyunda, çocuklar yeteneklerini sergileyerek ödüller kazanma fırsatı buldular.

Özellikle oyun sırası gelen bir kız çocuğunun, 4 topu da ayrı ödül sepetine geçirerek kazanması büyük alkış topladı. Bu dikkat çekici başarı, izleyiciler arasında hayranlıkla karşılandı.

Sosyal medyada viral olan bu ödül oyunu, kullanıcılar arasında geniş çapta paylaşıldı ve yorum yağmuruna tutuldu. Çocukların gösterdiği yetenek ve başarılar, izleyicileri etkileyerek köy meydanında unutulmaz bir gün yaşanmasını sağladı.