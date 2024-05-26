Anne tavuk verilen yemi parçalayıp yavrusuna yedirdi

Sosyal medyada paylaşılan son derece dokunaklı bir görüntü, anne sevgisinin ne denli sınırsız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bir anne tavuğun, verilen pirinci yavrusu için parçalaması, izleyenlerin kalplerini ısıttı.

Görüntülerde, anne tavuğun, önüne konan pirinci özenle parçalayıp küçük parçalara ayırması ve ardından yavrusunun pirinç tanelerini yemesi yer alıyor. Bu duygusal an, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar arasında hızla yayıldı.

Kullanıcılar, annenin sevgi dolu davranışını takdirle karşılarken, anneliğin kutsal bir bağ olduğunu bir kez daha hatırladılar. Yorumlarda, annelerin her zaman çocuklarının ihtiyaçlarına öncelik verdiği ve onların refahı için her türlü fedakarlığı göze aldığı vurgulandı.