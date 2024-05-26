Motosikletle akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye attılar

Kaynak: İHA
Motosikletle akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye attılar

Iğdır'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan kişiler, hem o anları hem de kendilerini takip eden polisleri sosyal medyada paylaştılar.

ğdır'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan bir grup sürücü, şehirde motosiklet kazalarının fazla olduğu bir ortamda tehlikeli bir trend başlattı. Büyük çoğunluğu ehliyetsiz olan bu sürücüler, her gün yeni bir kazaya davetiye çıkararak trafiği tehlikeye atıyorlar.

Bu tehlikeli trend, sosyal medyada da yaygınlaşmaya başladı. Bazı motosiklet sürücüleri, yaptıkları akrobatik hareketlerin görüntülerini marifetmiş gibi paylaşıyorlar. Ancak en dikkat çekici paylaşım, bir sürücünün ehliyetsiz, kasksız ve plakasız bir şekilde kendisini takip eden polisleri atlatırken çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması oldu.

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