Kına gecesinde damadın annesinden gelinin annesine teşekkür bileziği

Kına geceleri, genellikle gelin adayının yakınları ve arkadaşlarıyla bir araya gelerek düzenlediği, duygusal ve eğlenceli anların bir arada yaşandığı geleneksel Türk düğünlerinin önemli bir parçasıdır. Ancak bazı kına gecelerinde yaşananlar, sadece eğlenceli değil aynı zamanda duygusal ve anlamlı olabilir. Sosyal medyada paylaşılan bu kına gecesinde duygusal anlar yaşandı.

Damadın annesi, gelinin annesine bir jest yaparak ona bilezik taktı. Bu sırada, "Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için teşekkür ederim" diyen damadın annesi, salonda büyük duygusal bir etki yarattı. Gelinin annesi, bu jest karşısında duygusal anlar yaşadı ve mutluluğunu gözyaşlarıyla ifade etti.