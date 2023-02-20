20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Köydeki enkazda tünel açıp 5 kişiyi kurtardılar. İşte nefes kesen kurtarmanın tünel içi görüntüleri

Köydeki enkazda tünel açıp 5 kişiyi kurtardılar. İşte nefes kesen kurtarmanın tünel içi görüntüleri

Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından Kırıkhan'ın Bektaşlı köyünde kaydedilen kurtarma anları nefes kesti. Enkazın içine tünel kazarak giren ekipler 3 bebek 2 yetişkini sıkıştıkları yerden kurtardı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:34
Takip Et

Köydeki enkazda tünel açıp 5 kişiyi kurtardılar

Köydeki enkazda tünel açıp 5 kişiyi kurtardılar. İşte nefes kesen kurtarmanın tünel içi görüntüleri
+
Aa
-

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremle sarsıldı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde 3 bebek 2 yetişkinin mahsur kaldığı enkazda kaydedilen kurtarma görüntüleri nefes kesti.

Görüntülerde vatandaşların sıkıştığı enkazın içine tünel kazılarak ulaşıldığı görülüyor. 

Karyola demirleri ile bir tahta parçası arasına sıkışan aile üyelerini kurtarmak için ekiplerin izlediği yolun kaydedildiği video, deprem bölgesindeki çalışmaların zorluğunu gözler önüne serdi.

DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından 20 Şubat Pazartesi günü Elazığ'da peş peşe artçı depremler meydana geldi. 

Elazığ Palu'da 4,8 , 4,7 ve 4,6 olmak üzere arka arkaya 3 büyük artçı deprem oldu. 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
2
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
3
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
4
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Müthiş gözlük piyasaya geliyor. Tanıtım tarihi belli oldu
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Bir bacağı protez olan gazinin yürümesini bel fıtığı da engelleyemedi
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Ancelotti'den saygı duruşu isyanı: Türkiye'ye de saygısızlık
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
﻿Facebook ücretli abonelik sistemine geçeceğini açıkladı. Ne kadar olacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.