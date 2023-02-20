Köydeki enkazda tünel açıp 5 kişiyi kurtardılar. İşte nefes kesen kurtarmanın tünel içi görüntüleri

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen iki depremle sarsıldı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde 3 bebek 2 yetişkinin mahsur kaldığı enkazda kaydedilen kurtarma görüntüleri nefes kesti.

Görüntülerde vatandaşların sıkıştığı enkazın içine tünel kazılarak ulaşıldığı görülüyor.

Karyola demirleri ile bir tahta parçası arasına sıkışan aile üyelerini kurtarmak için ekiplerin izlediği yolun kaydedildiği video, deprem bölgesindeki çalışmaların zorluğunu gözler önüne serdi.

DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından 20 Şubat Pazartesi günü Elazığ'da peş peşe artçı depremler meydana geldi.

Elazığ Palu'da 4,8 , 4,7 ve 4,6 olmak üzere arka arkaya 3 büyük artçı deprem oldu.