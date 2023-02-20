Enkazda para dolu banka kasası bulundu 

İHA'nın haberine göre, Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru gelindi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirli bölgelerde devam eden kurtarma çalışmaları, diğer yerlerde enkaz kaldırma olarak sürüyor.

Kahramanmaraş'ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada, Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu.

Çöken bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkilileri bölgeye çağırdı. Yetkililerin gelmesiyle ATM'deki paralar ile bulunan kasa olduğu yerden çıkartılarak teslim edildi.