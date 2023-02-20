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Enkazda para dolu banka kasası bulundu 

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına destek veren ekipler, bir bankaya ait para dolu kasa ile ATM'deki paraları olduğu yerden çıkarıp, polislerle birlikte yetkililere teslim etti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:36
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Enkazda para dolu banka kasası bulundu 

Enkazda para dolu banka kasası bulundu 
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İHA'nın haberine göre, Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depreminde arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru gelindi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta belirli bölgelerde devam eden kurtarma çalışmaları, diğer yerlerde enkaz kaldırma olarak sürüyor. 

Kahramanmaraş'ta arama çalışmaları tamamlanan bir binada, Mersin Erdemli Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmasında para dolu bir kasa ve ATM bulundu. 

Çöken bir bankaya ait olduğu belirlenen kasa ile ilgili durumu polise bildiren ekipler, yetkilileri bölgeye çağırdı. Yetkililerin gelmesiyle ATM'deki paralar ile bulunan kasa olduğu yerden çıkartılarak teslim edildi.

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