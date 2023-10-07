Köylü dağdan topluyor kilosunu 80 TL'ye satıyor. Öksürüğü bitiriyor terlemeyi durduruyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde genellikle kadınların dağın yamaçlarından topladıkları çitlenbikler kilosu 80 TL'den satılıyor. Öksürüğü kesen, terlemeyi durduran çitlembikler her derde deva oluyor.

KAYNAK: AA
Köylü dağdan topluyor kilosunu 80 TL'ye satıyor. Öksürüğü bitiriyor terlemeyi durduruyor

AA'nın haberine göre, ilçe merkezi ve 40'a yakın kırsal mahalledeki dağlık arazilerde her yıl eylül ayında kızıldan yeşile dönen çitlembiklerin hasadı başladı.

Traktörlerle sabahın erken saatlerinde araziye çıkan kadınlar, topladıkları çitlembikleri çuvallara doldurup, evlerine taşıyor.

Yapraklarından ayırdıkları çitlembikleri yıkadıktan sonra güneşe sererek kurutan kadınlar, ürünü kilogramı 50 ila 80 liradan tüccarlara satıyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede 22 milyona yakın çitlembik ağacı tespit ettiklerini belirterek, ağaç sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Şenyurt, Demirci ve çevresinin çitlembik yönünden büyük potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, "Çitlembik kozmetik, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Her yıl 150 ile 200 bin arasında fıstık aşılamasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sevinçler Mahallesi Muhtarı Halil Yetiş de çitlembiğin bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, bu yıl sadece mahalleden 50 ton çitlembik toplanmasını beklediklerini dile getirdi.

Çitlembik toplayan Serap Yetiş de günde 2 çuvala yakın topladıkları çitlembiğin bir bölümünü çerezlik olarak ayırdıklarını, bir bölümünden ise kahve yaptıklarını söyledi.

Yetiş, çitlembiğin ilçe kadınlarına önemli bir gelir imkanı sağladığını da kaydetti.

ÇİTLENBİĞİN FAYDALARI

Lezzetli bir meyve olması ile beraber Çitlenbik aynı zamanda pek çok önemli faydası sunuyor.

Karın ağrılarını azaltırken mideyi rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır.
İştah açıcı bir yanı olduğu için kilo almak isteyenler için ideal bir kaynaktır.
Bir türlü kesilmeyen öksürüğü sona erdirmek için kullanılabilir.
Dengeli şekilde tüketildiği zaman böbreğin sağlıklı biçimde çalışmasına imkan verir.
Aşırı terleme sorununa karşı önemli bir çözüm sunar.
Saç sağlığını korur ve özellikle saç renginin daha canlı ve parlak görünmesine olanak tanır.
İdrar söktürücü bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür.
Bütün bu özellikleri ve faydaları ile beraber Çitlembik dengeli ve düzenli bir şekilde gün içerisinde tüketilebilir.

1-002.jpg

2-002.jpg

3-001.jpg

4-001.jpg

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına gizlemişler Gündem
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına gizlemişler
Yüksekova'da çıkan yangında 20 bin bağ ot yandı Gündem
Yüksekova'da çıkan yangında 20 bin bağ ot yandı
Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı Gündem
Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı
Kazada ölen uzman çavuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Kazada ölen uzman çavuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Memur ve emekli zam gelecek mi? Bakan Işıkhan duyurdu Ekonomi
Memur ve emekli zam gelecek mi? Bakan Işıkhan duyurdu
Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı nedir?
Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu Gündem
Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu