Köylü dağdan topluyor kilosunu 80 TL'ye satıyor. Öksürüğü bitiriyor terlemeyi durduruyor

AA'nın haberine göre, ilçe merkezi ve 40'a yakın kırsal mahalledeki dağlık arazilerde her yıl eylül ayında kızıldan yeşile dönen çitlembiklerin hasadı başladı.

Traktörlerle sabahın erken saatlerinde araziye çıkan kadınlar, topladıkları çitlembikleri çuvallara doldurup, evlerine taşıyor.

Yapraklarından ayırdıkları çitlembikleri yıkadıktan sonra güneşe sererek kurutan kadınlar, ürünü kilogramı 50 ila 80 liradan tüccarlara satıyor.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede 22 milyona yakın çitlembik ağacı tespit ettiklerini belirterek, ağaç sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Şenyurt, Demirci ve çevresinin çitlembik yönünden büyük potansiyel barındırdığına dikkati çekerek, "Çitlembik kozmetik, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Her yıl 150 ile 200 bin arasında fıstık aşılamasını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Sevinçler Mahallesi Muhtarı Halil Yetiş de çitlembiğin bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu dile getirerek, bu yıl sadece mahalleden 50 ton çitlembik toplanmasını beklediklerini dile getirdi.

Çitlembik toplayan Serap Yetiş de günde 2 çuvala yakın topladıkları çitlembiğin bir bölümünü çerezlik olarak ayırdıklarını, bir bölümünden ise kahve yaptıklarını söyledi.

Yetiş, çitlembiğin ilçe kadınlarına önemli bir gelir imkanı sağladığını da kaydetti.

ÇİTLENBİĞİN FAYDALARI

Lezzetli bir meyve olması ile beraber Çitlenbik aynı zamanda pek çok önemli faydası sunuyor.

Karın ağrılarını azaltırken mideyi rahatlatıcı bir etki yaratmaktadır.

İştah açıcı bir yanı olduğu için kilo almak isteyenler için ideal bir kaynaktır.

Bir türlü kesilmeyen öksürüğü sona erdirmek için kullanılabilir.

Dengeli şekilde tüketildiği zaman böbreğin sağlıklı biçimde çalışmasına imkan verir.

Aşırı terleme sorununa karşı önemli bir çözüm sunar.

Saç sağlığını korur ve özellikle saç renginin daha canlı ve parlak görünmesine olanak tanır.

İdrar söktürücü bir özelliği olduğunu söylemek mümkündür.

Bütün bu özellikleri ve faydaları ile beraber Çitlembik dengeli ve düzenli bir şekilde gün içerisinde tüketilebilir.