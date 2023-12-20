KPSS 2 tercihleri ne zaman? KPSS 2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

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KPSS 2 tercihleri ne zaman? KPSS 2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 2 ile kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yapılacak yerleştirme için aday tercihlerinin almaya başlandığını duyurdu. Peki, KPSS 2 tercihleri ne zaman? KPSS 2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusunu yayımlayarak KPSS 2 tercihlerine ilişkin açıklama getirdi. Peki, KPSS 2 tercihleri ne zaman? KPSS 2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'den KPSS 2 tercihlerine ilişkin yapılan açıklamada “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, yerleştirme yapılacağı belirtildi.

2023 KPSS 2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2 tercihleri için ÖSYM'den açıklamada bulunuldu:

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 20 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KPSS 2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS 2 tercih işlemleri için KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

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