KPSS öğretmeninin yaşı ortaya çıktı. Mini etekleri ve dekolte kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor

KPSS derslerine bir dönem mini etek ve dekolte kıyafetle girmesi Türkiye'de çok konuşulan ve "KPSS öğretmeni" diye hafızalara yerleşen öğretmen Fidan Atalay'ın yaşı ortaya çıktı. Atalay'ın yaşını öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

KPSS öğretmeninin yaşı ortaya çıktı. Mini etekleri ve dekolte kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor

Türkiye'de geçtiğimiz ocak ayında en fazla konuşulan konu, öğretmen Fidan Atalay'ın içinde KPSS dersleri de olan bir takım derslerde tercih ettiği kıyafetler oldu.

ekran-goruntusu-2023-06-06-175348.png

O dönem sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu kişilerden biri haline gelen Atalay, kendisine gelen eleştirilere verdiği olumlu yanıtlarla takdir toplamayı başardı.

ekran-goruntusu-2023-06-06-175409.png

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Atalay, Instagram hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Öğretmenin paylaştığı fotoğraflara kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geliyor. Öğretmen hakkında ortaya çıkan son detay ise takipçilerinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

hoca-2-x4il.webp

KPSS ÖĞRETMENİ FİDAN ATALAY'IN YAŞI ORTAYA ÇIKTI

KPSS öğretmeni olarak akılda kalan Fidan Atalay'ın son olarak ise yaşı ortaya çıktı. Öğretmenin yaşını birçok kişi tahmin edemezken, duyanlar da şaşkınlık yaşadı. Çünkü herkes öğretmenin biraz daha olgun olduğunu tahmin ediyordu. Yaşının bu kadar genç olması, duyanları şaşırttı. Öğretmenin şu anda 30 yaşında olduğu öğrenildi.

ogretmen-w2z5-001.webp

İlgili Haberler
Mini etekli öğretmen yeni imajı ile ortalığı yıktı geçti
Mini etekli öğretmenden sınırları zorlayan paylaşım: Bu kez transparan
Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
İhsan Şenocak bu kez de laik eğitimi hedef aldı: Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor
Mini etekle ders anlatan öğretmen sosyal medyayı ikiye böldü
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti Dünya
Finlandiya 9 Rus diplomatı sınır dışı etti
CHP listelerinden Meclis’e giren partilerin grup kuracağı iddia edilmişti. İlk resmi açıklama DEVA Partisi’nden geldi Siyaset
CHP listelerinden Meclis’e giren partilerin grup kuracağı iddia edilmişti. İlk resmi açıklama DEVA Partisi’nden geldi
Jesus'a Brezilya kancası. ABD basınından flaş iddia Spor
Jesus'a Brezilya kancası. ABD basınından flaş iddia
MİT'te yeni dönem resmen başladı Siyaset
MİT'te yeni dönem resmen başladı
Otopark görevlisi yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu, biri öldü Yaşam
Otopark görevlisi yanlışlıkla iki arkadaşını vurdu, biri öldü
Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü Güncel
Dayı tutuklandı! 3,5 aylık hamile yeğenini öldürmüştü