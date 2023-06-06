KPSS öğretmeninin yaşı ortaya çıktı. Mini etekleri ve dekolte kıyafetleriyle sık sık gündem oluyor

Türkiye'de geçtiğimiz ocak ayında en fazla konuşulan konu, öğretmen Fidan Atalay'ın içinde KPSS dersleri de olan bir takım derslerde tercih ettiği kıyafetler oldu.

O dönem sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu kişilerden biri haline gelen Atalay, kendisine gelen eleştirilere verdiği olumlu yanıtlarla takdir toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Atalay, Instagram hesabını da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Öğretmenin paylaştığı fotoğraflara kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum geliyor. Öğretmen hakkında ortaya çıkan son detay ise takipçilerinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

KPSS ÖĞRETMENİ FİDAN ATALAY'IN YAŞI ORTAYA ÇIKTI

KPSS öğretmeni olarak akılda kalan Fidan Atalay'ın son olarak ise yaşı ortaya çıktı. Öğretmenin yaşını birçok kişi tahmin edemezken, duyanlar da şaşkınlık yaşadı. Çünkü herkes öğretmenin biraz daha olgun olduğunu tahmin ediyordu. Yaşının bu kadar genç olması, duyanları şaşırttı. Öğretmenin şu anda 30 yaşında olduğu öğrenildi.