Star TV’nin yeni işlerinden ‘Kral Kaybederse’nin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 11 Şubat Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayacak.

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’nın paylaştığı OGM Pictures imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Peki, ‘Kral Kaybederse’ reytinglerde ne yapar? Açıkçası, ‘Bahar’ (Show TV), ‘Bir Gece Masalı’ (atv), ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ (TRT 1), ‘Survivor’ (TV8) gibi güçlü yapımlar karşısında işi kolay değil. Dizi, aynı gün yayınlanan ‘Sen Ağlama İstanbul’un yerine geliyor. Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz, uzun zaman sonra televizyon izleyicisi karşısına çıkacak. Sevenleri onları özledi. Salı akşamlarına bir alternatif geliyor ama reytinglerde de yüzleri güldürür mü? İlk bölüm sonrası az çok bir şeyler belli olur. İzleyeni bol olsun.

İlker Ayrık, ‘Bir Baba Hamlet’te

Baba Sahne’nin muhteşem komedisi ‘Bir Baba Hamlet’, seyircilerinin önüne bu kez büyük bir sürprizle çıkacak.

Sahnelendiği ilk günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunda Şevket Çoruh’a, bundan böyle hem ekranların hem de sahnelerin sevilen yüzü İlker Ayrık eşlik edecek. İlker Ayrık, bayrağı Günay Karacaoğlu’ndan devraldı.

Dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan ‘Hamlet’i alışılmadık bir yorumla sahneye taşıyan ‘Bir Baba Hamlet’, 28 Şubat Cuma ve 1 Mart Cumartesi akşamları saat 20.30’da; 2 Mart Pazar günü ise saat 16.00’da Baba Sahne’de seyircisiyle buluşacak.

Hakan Öcal’dan ‘Küllerimden Doğamam’

Hakan Öcal, Bolu Kartalkaya’daki yangında ve 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitirenleri vatandaşlarımızı ‘Küllerimden Doğamam’ şarkısı ile andı.

Söz ve müziği Hakan Öcal’a, düzenlemesi Cenk Kandıralı’ya ait olan şarkı, sanatçının bu tarz olaylar karşısında yaşadığı derin üzüntünün bir eseri… Duygu dolu şarkıya yönetmenliğini Bahadır Bayraktar’ın yaptığı bir de klip çekilmiş.

Şarkı, yaşadığımız felaketlerin ardından toplum olarak yeniden ayağa kalkma gücünü ve umudunu simgelerken hayatını kaybedenleri anmak ve onların anısını yaşatmak adına notaların dile gelmiş hali olarak dikkat çekiyor.