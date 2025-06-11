‘Kral Kaybederse’ sezonu yükselişle kapadı

Haftanın dizisi: 2-8 Haziran haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesi ve TİAK verilerine göre; reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir sezon finalini en yakın rakibinin tam 7 puan önünde zirvede tamamladı.

Uzak Şehir’i sırasıyla Eşref Rüya, Kral Kaybederse, Teşkilat, Sahipsizler, Mehmed Fetihler Sultanı, Kuruluş Osman, Bir Gece Masalı ve Gönül Dağı takip etti. Geçen hafta yayınlanan diziler arasında reytingini 0.55 puan en çok yükselten yapım Kral Kaybederse oldu ve sezona mola verdi. 2.46 puanlık düşüş yaşayarak haftanın en çok reyting kaybı yaşayan dizisi ise Gönül Dağı olduğu görüldü.

Özgür ve Özlem’in kesişen yolları

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Emre Erdoğdu’nun yaptığı, senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı, başrollerini Helin Kandemir ile Onur Seyit Yaran’ın paylaştığı ‘Aşkın Yüzü’, 6 Haziran’da vizyona girdi.

TAFF ve Sky Films imzalı film, yüz körlüğü nedeniyle insanları tanımakta zorlanan Özgür ile çevresi tarafından fark edilmeyen Özlem’in tesadüfen yollarının kesişmesi hikâyesini konu alıyor.

Göksel’den yazın en sıcak şarkısı

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin en özgün yorumcularından Göksel, yeni şarkısı ‘Olmaz mı’yı Avrupa Müzik ve Soles Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Göksel’e ait şarkının düzenlemesini Alper Erinç yapmış. Şarkıya Abdullah Yazıc’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Umut dolu sözleri ve sıcak melodisiyle yaz aylarına eşlik edecek şarkı, tüm enstrümanların canlı olarak kaydedildiği, geçmişin retro sesleriyle beraber günümüz dünyasının enerjisini taşıyor. Keyifle dinledim.

Bilgisizlik korkuyu nasıl besliyor?

Haftanın kitabı: Yazar Hafize Çınar Güner’in çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir hikâye sunan kitabı ‘Park Canavarı’, Sevtap Sarıca imzalı yeni resimleri ve yeni formatıyla Dinozor Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Parkta geçen macera dolu bu öykünün renkli karakterleri, ilk kez karşılaştıkları ve ‘park canavarı’ olduğunu düşündükleri temizlik aracından kurtulmanın yollarını arar ancak sonunda ne kadar yanıldıklarını anlarlar. Dostluk, cesaret ve hayal gücünün önemini vurgulayan ‘Park Canavarı’, bilgisizliğin korkuyu nasıl beslediğini anlatıyor.