‘Kral Kaybederse’ umut verdi

Star TV’nin uzun süredir merakla beklenen yeni dizisi ‘Kral Kaybederse’, önceki akşam ekran yolculuğuna başladı. Dizi, ilk bölümüyle gelecek için umut verdi.

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya’nın başrolünde olduğu dizi, Total’de aldığı 4.09 reytingle 9., AB’de aldığı 5.23 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 5.51 reytingle 4. oldu. ‘Sen Ağlama İstanbul’un yerine gelen ‘Kral Kaybederse’nin ‘Bahar’ (Show TV), ‘Bir Gece Masalı’, ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ (TRT 1) ve ‘Survivor’ (TV8) gibi güçlü rakipleri karşısında 4’ün üzerinde bir reytingle sezona start vermesi başarı mı? Bence, alkışlanacak bir başarıdır. 7 Şubat’taki ‘Kral Kaybederse reytinglerde ne yapar?’ başlıklı yazımda, Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz’ün uzun zaman sonra televizyon izleyicisinin karşısına çıkacağına değinmiş, sevenlerinin onları özlediğine dikkat çekerek Salı akşamlarına iyi bir alternatifin geliyor olduğuna vurgu yapmıştım.

Dizinin iyi bir reyting alacağını tahmin ediyordum ama AB ve ABC’de özellikle 5’in üzerinde bir reytingle başlayacağını tahmin etmiyordum. Yolları açık olsun.

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‘Kutsal’ oyunu, prömiyer yaptı

Morgan Llyod Malcolm’un derinlikli metninden sahneye uyarlanan ‘Kutsal’ oyunu, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyerinde seyirciden tam not aldı.

Bennu Yıldırımlar, Hande Doğandemir, Levent Can, Mert Öner, Vildan Atasever, Ece Özdikici, Eylem Yıldız, İklim Tamkan, Deniz Yüce-Başar Başarır, İpek Erdem, İlksen-Ahmet Utlu gibi birçok ünlü ismin de katıldığı gecede seyirciler, oyunun çarpıcı anlatımına, güçlü rejisine ve üstün oyunculuk performanslarına tanıklık etti. Tuğrul Tülek’in yönetmenliğinde hem duygusal hem de mizahi bir dille sahnelenen oyun, anneliğin nasıl katmanlı ve karmaşık bir dönüşüm olduğunun altını çizerken ebeveynleri en büyük korkularıyla yüzleştiriyor.

Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün birlikte rol aldığı ‘Kutsal’, seyircileri ebeveynlik mirasına dair hem duygusal hem de mizahi bir yolculuğa çıkartıyor.

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‘Gurur ve Önyargı’, turneye çıkıyor

BKM ve DOT ortak yapımı ‘Gurur ve Önyargı’ (gibi bir şey) tiyatro oyunu, Şubat ve Mart ayı boyunca İstanbul, Ankara ve Bursa’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı tüm karakterleri sahnede bir arada olağanüstü bir performansla canlandırarak ‘Gurur ve Önyargı’nın klasik dünyasını eğlenceli bir yorumla yerle bir ediyor.

Eğlenceli, enerjik ve cesur bir uyarlama arayan tiyatroseverler için oyun; yarın (14 Şubat) ve 26 Şubat’ta İstanbul Maximum Uniq Hall’da, 24 Şubat’ta Congresium Ankara’da, 27 Şubat’ta Merinos AKKM Osmangazi Salonu Bursa’da, 11 ve 21 Mart’ta yine İstanbul Maximum Uniq Hall’da sahnelenecek.