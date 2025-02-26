‘Kral Kaybederse’nin şaşırtan çıkışı

Haftanın dizisi: Star TV’de yayınlanan ‘Kral Kaybederse’, aldığı reytinglerle dikkat çekiyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar ve Nilperi Şahinkaya’nın yer aldığı dizi, ikinci bölümünde 2.49 puan artışla 8 reyting baremini aştı.

Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre dizi, Bir Gece Masalı (+3.36) ve Uzak Şehir’in (+2.56) ardından sezonun en yüksek sıçramasını gerçekleştiren üçüncü dizisi oldu.

‘C Takımı’nın başına gelenler

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği, senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı ‘C Takımı 2’, 57 bin 373 kişi tarafından izlendi. 14 Şubat’ta vizyona giren filmin kadrosunda Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Hakan Bilgin, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Billur Pınar Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Greenart Group imzalı komedi türündeki film, liseden beri arkadaş olan ve İstanbul’da yaşadıkları olaylar sonucu şehri terk etmek zorunda kalan C Takımı’nın bu kez Kastamonu’da başlarından geçenleri konu ediniyor.

‘Mutlu Son’a yeni dokunuş

Haftanın şarkısı: Rock’çı Teoman, ilk albümünde yer alan ‘Mutlu Son’ şarkısını Avrupa Müzik & Bayhan Müzik işbirliğinde 28 yıl sonra minimal bir düzenlemeyle yayınladı.

Sözü ve müziği Teoman’a ait şarkının aranjesini Safa Hendem yapmış. Teoman’ın muhteşem vokali ve sade bir enstrümanla yeniden yorumlanan şarkı, nostaljik ruhunu korurken dinleyicilere yeni bir enerji sunuyor.

Kırmızı deftere saklanan sırlar

Haftanın kitabı: Yazar Çağla Ural’ın yeni kitabı “Mira’nın Kırmızı Defteri”, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran duygu yüklü bir yolculuğu ele alıyor.

Roman; aile bağlarını, unutulmuş hatıraları ve aşkın gölgesinde filizlenen yaşamları cesur bir dille ele alırken başkarakter Zeynep’in, anneannesinin kırmızı defterinde saklanan sırları keşfetmesiyle başlayan hikâye, okurları geçmişin izlerini sürmeye ve kendi hayatlarının anlamını sorgulamaya davet ediyor.