Kraliçenin dizinin dibinden Metris Cezaevi'ne. Ünlü iş insanı 25 milyon dolar usulsüzlükten hapse girdi

Bülent Göktuna, Kraliçe II. Elizabeth ve York Dükü Prens Andrew ile samimiydi.



Patronlardunyası.com sitesinde Toygun Atilla imzalı yayınlanan makalede şunlar kaydedildi:

Buckingham Sarayı'na çat kapı girebiliyordu. Kraliçe II.Elizabeth ve York Dükü Prens Andrew ile samimiydi. Kraliyet ailesinin onuruna düzenlenen Ascot yarışlarında kendine ait locası vardı. İngiliz İstihbarat servisi MI6'ın başındaki Richard Moore ile dosttu.

Türkiye'de golfü sevdiren insanlardan biriydi. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının dostuydu. Milyar dolarlık finansman işi yönetiyordu. İş insanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattığı ile tutuklandı, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

DÜNYANIN EN İYİ TENİSÇİSİNİ TÜRKİYE'YE GETİRDİ

Bülent Göktuna, Türk iş dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim. Hem Türk hem de İngiliz pasaportuna sahip.

İngiltere'de yaptığı evliliğinden 2 çocuğu var. Hem Türkiye'de hem de İngiltere'de evleri var. Mineks Uluslararası Sermaye ve Yatırım Danışmanlığı yönetim kurulu başkanı...

Bülent Göktuna, renkli bir hayatın ortasındaki bir isimdi. Özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'de golfü sevdiren insanlardan biri olarak tanındı. Antalya'da National Golf Kulübü'nü kurdu, başkanlığını yaptı. Dünyanın en ünlü golfçüsü Tiger Woods'u 2013'te Turkish Airlines Open için Türkiye'ye getirdi.

Golf turizminin oluşması için büyük çaba harcadı. Kadın golf takımları ve çocuk golf takımları kurdu. Geleceğin "Tiger Woods'ları Türkiye'den çıksın" projesi başlattı. Golf tutkunu Türk iş insanları Rahmi ve Mustafa Koç ile golf etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

ONURUNA AT YARIŞI DÜZENLENİYORDU

Bülent Göktuna, Magic Box olarak kurulan ardından Star TV'ye dönüşen Türkiye'nin ilk özel televizyonun arkasındaki sermayenin ve kuruluşunun ardında yer aldı. Birleşik Krallık merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone'un Türkiye'ye pazarına girme operasyonunu da bizzat yönetti. Yurt dışı,özellikle İngiliz merkezli sermayenin Türkiye yatırımlarının arkasındaki isimdi.

Buckingham Sarayı'na çat kapı giren nadir insanlardandı. Kraliçe II.Elizabeth ve York Dükü Prens Andrew ile çok samimiydi. Kraliyet ailesinin onuruna düzenlenen Royal Ascot yarışlarında kendine ait locası vardı. Her yıl yapılan yarışları izlemek için Türkiye'den gelen birçok ünlü iş insanı Bülent Göktuna'nın locasında yarışları izlerdi.

TATLI DİL FORMUNU KURDU

Bülent Göktuna, 2011'de Türkiye ile İngiltere arasında ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Tatlı Dil Forumu" kurdu. 2011'deki ilk foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı David Cameron da katıldı.

Böylesine bir iş hayatı ve böylesine büyük organizyasyonların içinde yer alan Bülent Göktuna için her şey 2014'ten sonra ters gitmeye başladı.

Türkiye'de bankaların kara listesine girdi. Milyonlarca dolarlık borcu vardı. Hesaplarına bloke konmuştu.

Ekonomik olarak çıkış yolu arayan Bülent Göktuna, tam da o günlerde Türkiye için ucuz faiz oranı ile fon sağlamak için anlaşma arayışlarına girdi.

METRİS CEZAEVİ REVİRİNDE

2016'da Türkiye Cumhuriyeti devletinin en üst düzey yetkilileri ile görüştü. Yurt dışındaki uluslararası fonlarla iş birliği arayışlarına gitti.

Sonuç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan çok gizli yürütülen soruşturma ve Varlık Fonu'nun eski başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna'nın "Nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla tutuklanması ile sonuçlandı.

Varlık Fonu'nun eski Başkanı Mehmet Bostan Paşakapısı, Bülent Göktuna ise Metris Cezaevi'ne gönderildi. İleri derecede prostat rahatsızlığı bulunan 74 yaşındaki Bülent Göktuna, revire kaldırıldı.