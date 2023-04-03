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EYT'lilerin kıdem tazminatı detayları belli oldu

Karar verildi, Kredi Garanti Fonu KGF'den EYT'lilerin kıdem tazminatı ile ilgili açıklama geldi. Buna göre, kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 09:35
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Kredi Garanti Fonu'dan EYT'lilere kıdem tazminatı kararı

EYT'lilerin kıdem tazminatı detayları belli oldu
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Kredi Garanti Fonu, EYT Destek paketinin detaylarını açıkladı. EYT kredileri konusunda da detayları paylaşan Fon, önemli bir karara imza attı.

Buna göre, kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak. Herhangi bir nakit, nakit dışı amaç için kullanılamayacak.

KGF'nin internet sitesinde EYT Destek Paketi'nin detayları verildi. Paket kapsamında 50 milyar liralık kredi kredinin yalnızca EYT'den emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacağının altı çizildi.

KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi. KOBİ dışındakiler için ise üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi. Kefaletle birlikte KOBİ’ler için 13.3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28.5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.Azami 6 ay ödemesiz olan dönem dahil kredilerin vadesi 36 ay olacak.

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kar payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak.

 

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