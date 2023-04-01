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EYT'liler maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin Nisan ayında maaşlarını alacaklarını açıkladı. Bakan Bilgin bayram ikramiyelerinin de bayramdan önce ödeneceğini duyurdu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 00:18
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Bakan Bilgin açıkladı: EYT'liler maaşını ne zaman alacak?

EYT'liler maaşını ne zaman alacak? Bakan Bilgin açıkladı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ülke TV'de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) Nisan ayında maaşlarını alacaklarını açıkladı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Önümüzde çözülecek dosyalar var. Taşeron işçiler sorununu çözeceğiz. Sosyal devlet politikaları devam edecek. Toplu sözleşme sürecine geçişte rahmetli Ecevit'in yeri çok önemli. Asgari ücretten vergi kaldırmayı da parti programına koymuştu ama yapamadı, yapmak bize nasip oldu.

EYT'DE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

(Maaşların Temmuz hatta Eylül ayına sarkacağı iddiaları) Espri yapmıyorlar değil mi? Bunu söyleyenler cehaletinden söylüyor. Para sorunu vesaire yok. Türkiye'nin kaynak sorunu yok.

Yaklaşık 1,5 milyon insan müracaat etti. Bu insanların maaşının bağlanması konusunda olağanüstü çalışıyoruz. Dün akşam bir yasa teklifi verdik. Maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelimizin fazla mesaisini artırdık. Gece de cumartesi pazar da çalışıyorlar.

Mart ayında müracaat eden herkes Nisan ayında maaşını alacak. Mayıs ayında da müracaat eden herkes maaşını almış olacak. Başvuru yapanlara, maaşınız hesabınıza yattı bildirimi yapılmaya başlandı.

En az emekli maaşını da 7 bin 500 TL'ye çıkardık. Onların işlemleri de yapılıyor. İkramiye işlemleri de yapılıyor.

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİ

Taşeron işçi konusunda çalışmayı yaptık ama zamanımız yetmedi. Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİ MAAŞLARI

Şehit yakını, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdik. Zaten yıllardır neden yapılmadığına şaşırdım. Onu düzenledik.

Bağkurlular kendi işletmelerine sahip olan insanlar. O konuda bir reforma ihtiyaç var.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayramdan önce ödeyeceğiz. Takvimi belli.”

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