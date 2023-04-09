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Ekonomi vatandaşı borç batağına sürüklüyor: Her ay daha fazla borçlanıyoruz

Vatandaş daha maaşını cebine koymadan erimeye devam ediyor. Mart sonunda kredi borçlarının 1.8 trilyon TL’yi aştığı ortaya çıktı. Batık krediler son 1 yılda 27 milyar TL’den 32.5 milyar TL’ye yükseldi. Batık kişi sayısı 3.9 milyona çıktı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:15
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Vatandaşlar borç batağında: Her ay daha fazla borçlanıyoruz

Ekonomi vatandaşı borç batağına sürüklüyor: Her ay daha fazla borçlanıyoruz
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Ülkemizde 2018 yılının ikinci yarısından bu yana ağır bir ekonomik kriz yaşandı. Bu nedenle ücretleri hızla eriyen geniş toplum kesimleri ve emekçiler çareyi kredi kartı ve bireysel kredilerde arıyor.

BDDK’nin 31 Mart tarihli verisine göre tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı kullanımı (borç), 577 milyar lirası kredi kartı olmak üzere 1 trilyon 849 milyar liraya ulaştı.

Bahsi edilen bu miktar geçen yılın aynı döneminde 233 milyar lirası kredi kartı olmak üzere 1 trilyon 35 milyar liraydı. Takipteki (batık) krediler ise son bir yılda toplam olarak 27 milyar liradan 32.5 milyar lirayı gördü ve bu seviyeye kadar yükseldi.

3.9 MİLYON BATIK VAR

Ayrıca TBB Risk Merkezi’ne göre “bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan (batık) kişi sayısı”, Şubat 2023 itibarıyla 3 milyon 865 bin 446 kişi oldu. Aylık olarak ise Şubat 2022’de 108 bin 741 olan bireysel kredisini ödememiş kişi sayısı Şubat 2023’te 60 bin 167, bireysel kredi kartını ödememiş kişi de 86 bin 57’den 44 bin 477’ye indi. Risk Merkezi raporunda şu vurguyu yaptı:

“Şubat ayı gelişmelerinde deprem bölgesine ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğu düşünülmektedir.”

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