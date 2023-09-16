Kredi kartı borçları sigortalanabilir mi? Milyonların merak ettiği soru cevap buldu

Ulusoy, kart mülkiyetiyle ilgili, “Kredi kartı para, senet veya bir evrak olmayıp, bizim mülkiyetimizde olan bir varlık da değil... Kredi kartının mülkiyeti bankaya ait. Bizler bankanın mülkiyetindeki kredi kartının hamili, fakat ilişkilendirildiği hesabın sahibiyiz. Bu sebeple de kredi kartı kullanılarak harcanan para bankanın malvarlığına ilişkin olmayıp, kredi kartının ilişkilendirildiği hesap sahibinin malvarlığıyla ilgilidir" bilgilerini paylaştı.

Kart borcunda takibe düşmede yüzde 52 artış yaşandığını belirten Ulusoy, "Kredi kartı borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısında aylık bazda yüzde 52 artış var. Kredi kartı sahibi okuyucularıma tavsiyem, bankanızla görüşerek kredi kartınızı sigorta ettirme olanağı bulunup bulunmadığını öğrenmek ve varsa tereddütsüz kredi kartı borcunu sigorta ettirmeniz. Çünkü ödeyeceğiniz sigorta primi, ödeyeceğiniz aylık yüzde 2.43 temerrüt faizinden yüksek olmayacaktır” ifadelerini kullandı.