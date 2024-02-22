ATM'den para çekiminde yeni dönem. Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
ATM'den para çekiminde yeni dönem. Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor
Bankalar ATM'lerden para çekme limitini değiştirerek 5 bin TL birden yükselttiğini duyurdu. Limit 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Bazı bankalarda ise ATM'den para çekme limiti 15 bin TL oldu.

Nakit para ihtiyacı sebebiyle ATM'leri kullanmak zorunda olan vatandaşlar için önemli bir karar alındı.

ATM'lerden para çekme işlemlerinde yeni bir dönem başlatıldı. Artık nakit çekme limitinin artırıldığı duyuruldu. Alınan bu karar doğrultusunda ATM'den nakit para çekme limiti 5 bin TL birden yükseltilmiş oldu.

ATM’DEN PARA ÇEKENLER DİKKAT!

Nakit para çekme limiti 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Bu kararla birlikte yeni dönemin başladığı gelişmede, bazı bankaların bu limiti 15 bin TL'ye yükselttiği belirtildi.

ATM'lerden nakit para çekmek isteyen vatandaşların, 10 bin TL'ye kadar ücretsiz nakit para çekme işlemi gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

a.png

Gelişmeyle alakalı bankalar da uygulama üzerinden müşterilerine bildirim göndermeye başladı.

5 bin TL olan ücretsiz nakit çekim limitini, bazı bankalar yüzde 200 artırarak 15 bin TL'ye de çıkardı.

Bugünden itibaren karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacağı açıklandı.

Vatandaşlar, bankanın limitlerine göre 10 bin TL ya da 15 bin TL şeklinde çekim gerçekleştirebilecek.

İlgili Haberler
Flaş...Flaş... Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar böyle tepki verdi
Tüm kredi kartı limitleri düşürülecek 'Bankalara talimat gitti' Kart sahiplerine soğuk duş'
Kredi kartlarında tüm limitler yeniden düzenlenecek. Bankaların atacağı adım belli oldu
Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Meclis'e sunuldu
Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı
Son Haberler
Fenerbahçe'den 1 milyonluk Dzeko paylaşımı Spor
Fenerbahçe'den 1 milyonluk Dzeko paylaşımı
Barcelona'nın dünyaca ünlü eski yıldızı cinsel saldırıdan suçlu bulundu. 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı Spor
Barcelona'nın dünyaca ünlü eski yıldızı cinsel saldırıdan suçlu bulundu. 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı
AKP’nin adayından jandarma komutanına ağza alınmayacak küfürler. Büyük skandal Gündem
AKP’nin adayından jandarma komutanına ağza alınmayacak küfürler. Büyük skandal
Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması Spor
Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması
Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı Ekonomi
Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı
Arda Turan'ın soyunma odası videosu ortaya çıktı. Sosyal medya karıştı Spor
Arda Turan'ın soyunma odası videosu ortaya çıktı. Sosyal medya karıştı
Motorlu testereyle bacağını kesti Gündem
Motorlu testereyle bacağını kesti