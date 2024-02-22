ATM'den para çekiminde yeni dönem. Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Nakit para ihtiyacı sebebiyle ATM'leri kullanmak zorunda olan vatandaşlar için önemli bir karar alındı.

ATM'lerden para çekme işlemlerinde yeni bir dönem başlatıldı. Artık nakit çekme limitinin artırıldığı duyuruldu. Alınan bu karar doğrultusunda ATM'den nakit para çekme limiti 5 bin TL birden yükseltilmiş oldu.

ATM’DEN PARA ÇEKENLER DİKKAT!

Nakit para çekme limiti 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Bu kararla birlikte yeni dönemin başladığı gelişmede, bazı bankaların bu limiti 15 bin TL'ye yükselttiği belirtildi.

ATM'lerden nakit para çekmek isteyen vatandaşların, 10 bin TL'ye kadar ücretsiz nakit para çekme işlemi gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

Gelişmeyle alakalı bankalar da uygulama üzerinden müşterilerine bildirim göndermeye başladı.

5 bin TL olan ücretsiz nakit çekim limitini, bazı bankalar yüzde 200 artırarak 15 bin TL'ye de çıkardı.

Bugünden itibaren karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacağı açıklandı.

Vatandaşlar, bankanın limitlerine göre 10 bin TL ya da 15 bin TL şeklinde çekim gerçekleştirebilecek.