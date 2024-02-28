Kredi kartı kullananlar dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini alabilirsiniz

Kredi kartı aidatları, bankalar ve vatandaşlar arasında yıllardır süregelen bir konu. Yılda bir kez alınan bu aidatlar, 400 ila 1500 TL arasında değişebilir. Ancak endişelenmeyin, bu paraları geri almak hem mümkün hem de oldukça kolay.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, Sabah'tan Barış Şimşek'e verdiği röportajda, bu yıl özel bankaların kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptığını belirtti. Türkiye’de 103 milyon aktif kredi kartı bulunuyor ve bu kartlara bu yıl 30 milyar TL’yi aşan bir aidat yansıtılacak.

Kredi kartı aidatları, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik” ile yasal hale gelmiştir.

"103 MİLYON AKTİF KREDİ KARTI VAR"

Ancak bankaların da bazı şartlara uyması gerekiyor:

Kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, art sahibinin onayının alınması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir miktar olması, tüketicilere alternatif bir aidatsız kart seçeneği sunulması.

Son dönemde özel bankaların aidatlara getirdiği zamlar, makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da göz ardı edildiği belirtiliyor.

TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye’de aktif olarak kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğunu vurgulayarak, “Bu durum, bankaların lehine büyük bir ekonomik büyüklük oluşturuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL arasında değişiyor. Özellikle özel bankalar, bu yıl aidatlara yüzde 50 ila 70 arasında zam yaptı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler” dedi.

İŞLEM KISA SÜRÜYOR

Peki, aidatları nasıl geri alabilirsiniz? Bunun için E-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna TUBİS (Tüketici Bilgi Sistemi) yazılması gerekiyor.

Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilen vatandaşların, kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri girmesi ile işlem tamamlanıyor.