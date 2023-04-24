Kredi kartı kullanıcılarına müjde. O ücret için karar çıktı

Milliyet'ten Gürkan Akgüneş'in haberine göre, F.G., kredi kartından çekilen 189 TL tutarındaki yıllık kart aidat bedelinin iadesini talep ederek Yenimahalle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yaptı.

Kart kullanıcısını Tüketici Hakem Heyeti tarafından haklı nulunurken, bankanın tahsil ettiği 189 TL’nin geri ödemesine karar verildi. Bunun üzerine banka kararı Ankara 2. Tüketici Mahkemesi’ne taşıyarak kararın iptalini talep etti.

"MÜŞTERİ ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ"

Dava dilekçesinde, müşterinin Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde kart aidatı ödemeyi kabul ettiğini belirten banka, müşteriye gönderilen hesap özetlerinde kart aidatının önceden bildirildiğini ve bankanın ücretsiz kredi kart seçeneği olmasına karşın müşterinin böyle bir talepte bulunmadığını kaydetti.

Banka, dava dilekçesinde ayrıca müşterinin yıllardır kredi kartı aidatı ödediğini, aidat sebebiyle kredi kartının kapatılmasını talep etmediğini, müşterinin kartla nakit ödemesiz harcama yapabilme, taksitlendirme, bonus ve mil kazanma gibi çok sayıda hizmetten yararlandığını kaydetti..

Dilekçede tüm bu kart avantajları sebebiyle aidat bedelinin hakkaniyet gereği olduğu da öne sürüldü.

“BU TÜR SÖZLEŞMELER KARŞILIKLI MÜZAKERELERİ SONUCU İMZALANMIYOR”

Mahkeme kararında ise bu tür sözleşmelerin, tarafların karşılıklı müzakereleri sonucu imzalanmadığı belirtilerek, satıcı ya da sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden tek taraflı sözleşmeye koyduğu koşulların, Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nin kararı uyarınca haksız şart niteliğinde olduğunun altı çizildi.

Kararda, “Sözleşmedeki hususların tüketiciyle yeterince tartışıldığı ispat edilemediği için davanın reddi gerekmiştir” ifadelerine yer veildi.

Mahkeme, bu gerekçeyle Tüketici Hakem Heyeti’nin kart bedelinin iadesi kararını onayarak, dava masraflarının da banka tarafından ödenmesine hükmetti.

Bu kararla artık kuruluşun müşterisiyle kart üyelik bedeli için müzakere etmesi gerektiğinin ortaya koyulduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Banka, tüketiciden kart bedeli talep ettiğinde bu süreç başlar. Bankalar yasa gereği ücretsiz kredi kartı alternatifi sunmak zorundadır. Ücretsiz kart alternatifi sunup, ücretli kartla ilgili müşteriyle açıkça müzakere edilmeden talep edilen ve alınan bedeller haksızdır.

Bazı tüketici hakem heyetleri yasal mevzuata aykırı olarak tüketici aleyhine karar da verebiliyor. Karara itiraz ederek mahkemeye taşımak mümkün ama genellikle tüketiciler dava açılırken yatırılması istenen gider avansı gibi nedenlerle itiraz davası açmıyorlar. Bunun önüne geçilmesi için tüketiciye manevi tazminat talep hakkı da tanınmalı. Sonuçta hem maddi hem de manevi olarak yıpratıcı bir süreç yaşanıyor” dedi.