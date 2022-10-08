Harcamalarına bakanlar gözlerine inanamadı. Kredi kartı kullanıcılarına şok

Son yıllarda teknoloji ve dijitalleşmeye büyük yatırımları ile dikkat çeken ancak, iki büyük dijital felaket yaşayan Akbank’ın peşini talihsizlikler bırakmıyor. Geçen yıl büyük sistem göçmesi nedeniyle yaklaşık 3 gün kepenk kapatan bankanın bu kez kredi kartında büyük sorun yaşanıyor.

Bugün sabah saatleri itibarıyla milyonlarca vatandaşın kullandığı kredi kartında büyük bir sistem hatası yaşandı. Kredi kartlarının limitleri alışverişin çift görünmesi nedeniyle doldu, vatandaşlar kartlarını kullanamadı. Bazı kart sahipleri benzin alırken limit yetersizliği nedeniyle ruhsat bırakmak zorunda kaldı.

ALIŞVERİŞ ÇİFT GÖRÜNDÜ

Kredi kartında bu sabahtan itibaren yapılan tüm alışverişler çift görünmeye başladı. harcamanın iki defa alındığını düşünen banka müşterileri bankanın çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. Meydana gelen sorun kısa sürede Twitter da da TT oldu.

AKBANKTAN AÇIKLAMA

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Akbank, sorunun kısa süre içerisinde giderileceğini belirtti.

