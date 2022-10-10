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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara sicil affı geliyor. Tarih belli oldu

Kredi ve kredi kartı borçlarına sicil affı getirilmesi gündeme geldi. Torba yasayla yapılacak olan düzenleme, 2009'dan beri yapılmış en kapsamlı düzenleme olacak.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 18:36
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Kredi ve kredi kartı borçlarına sicil affı getirilmesi gündeme geldi. Torba yasayla yapılacak olan düzenleme 2009'dan beri yapılmış en kapsamlı düzenleme olacak

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara sicil affı geliyor. Tarih belli oldu
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Sosyal destekler ile alakalı torba yasa teklifiyle, kamuoyunda 'kara liste' olarak da bilinen Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında bulunan kredi borçluları için sicil affı geliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre 10 milyondan fazla insanı ve şirketleri ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa’nın çıktığı Ocak 2009’dan beri en kapsamlı düzenleme olacak.

1 TEMMUZ 2023'TE SİLİNECEK

Vatandaşlara sicil düzeltme olanağı tanınıyor. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmeyen kredi kartı ve diğer kredi ödemeleri sebebi ile kredi puanları düşen vatandaşlar, sicil affı sayesinde düzeltme şansı bulacak.

Bu haktan, 1 Ekim 2022’den önce anapara ve taksit ödeme tarihi olan kişiler ve şirketler yaralanabilecek. Borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyebilenlerin veya yapılandıranların, Bakanlar Birliği Risk Merkezi tarafından kayıtları silinecek.

HUKUKİ KORUMA

Kişilerin ve şirketlerin, kredi kuruluşlarına veya finansal kuruluşlara yaptıkları işlemler, geçmiş dönem performansları dikkate alınmayacak. Eski kayıtlar görünmeyecek. Bu kayıtlara bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansman şirketlerince yapılan kredilendirmeler, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde dahil edilecek.

Bunları sağlayan finans kuruluşlarına işlemler için hukuki ve cezai sorumluluk verilmeyecek.

BORÇLU SAYISI 4 MİLYONU AŞTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yayımladığı raporda bu yıl Temmuz 2022 itibari ile bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş, borcu devam eden insanların sayısı 4 Milyon 144 bin kişinin üzerinde.

Protesto edilen senet sayısı 2022’de 206 bin 419 oldu. Mali değeri 7 milyar 81 milyon liraya ulaşan senetlerden sadece 1 milyar 248 liralık kısmı protesto edildikten sonra ödendi.

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