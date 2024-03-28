Kredi kartı olanlar hemen ekstrenizi kontrol edin. Artık ona da faiz alıyorlar

Bankalar son dönemde ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi ve nakit avans çekimlerine önemli miktarlarda faiz uyguladı. Uygulanan faizler vatandaşları zora sokarken bankalar, faturalara aldığı otomatik ödeme talimatı faizinde de artışa gitti.

Bankalar, faturalara aldığı otomatik ödeme talimatı ücreti faizlerini artırdı. Bu ay ekstrelerine bakan vatandaşlar, yüksek tutarlarda “Otomatik fatura ödeme faizi” ile karşılaştı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, faiz oranının %5’i gördüğünü açıkladı.

Güllü yaptığı açıklamada, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar" ifadelerini kullandı.

BİNBİR RİCAYLA TALİMAT ALIRKEN ŞİMDİ FAİZ ALIYORLAR

Hüseyin Ölmez ise bankaların önceden bin bir rica ile otomatik ödeme talimatı aldıklarını fakat bugün faiz aldığını söyledi. Ölmez, “Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

OTOMATİK FATURA FAİZİ KREDİ KARTI FAİZİNİ GERİDE BIRAKTI

Otomatik fatura ödeme faiz oranı kredi kartı faiz oranını geride bıraktı. Merkez Bankası kredi kartı faizlerini %3,74’e sabitlerken otomatik fatura talimatı faiz oranı %5 seviyelerine çıktı.

Bunun yasal bir uygulama olmadığını belirten Güllü, “Çünkü kredi kartıyla yapılan bu ödemeler alışveriş kapsamında. Yani nakit çekim değil" ifadesini kullandı. Tüketici dernekleri ise ödenen ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurulmasını öneriyor.