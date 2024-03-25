Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak

Kaynak: AA
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak
Son zamanlarda bankaların, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını artırması tüketicilere de yansımaya başladı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını söyledi.

Uzun süredir bankaların pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını artırması, vatandaşla işletme arasındaki alışveriş sürecine de yansıdı.

Kredi kartıyla alışveriş konusunda işletmelerin geliştirdiği yeni alışkanlıklar meydana gelirken, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara dair şikayetlerde artış yaşandığını belirtildi.

KOMİSYON ARTIŞINI TÜKETİCİLERE YANSITAN İŞLETMELERE TEPKİ

Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." İfadelerini kullandı.

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında sorunlara yol açtığını söyleyen Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" yazısı astığını aktardı.

Kılıç, kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracaklarını ve tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacaklarını belirtti.

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