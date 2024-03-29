Kredi kartında 'öyle bir şey yok' dediler Pazartesiden itibaren başlatıyorlar. Bankalar vatandaşların cep telefonuna yağmur gibi mesaj atmaya başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartında 'öyle bir şey yok' dediler Pazartesiden itibaren başlatıyorlar. Bankalar vatandaşların cep telefonuna yağmur gibi mesaj atmaya başladı
Yerel seçimlerden önce kredi kartı faiz oranlarını ciddi bir şekilde artıran bankalar, vatandaşların cep telefonuna SMS göndererek 1 Nisan tarihinden itibaren bireysel kredi kartlarındaki taksit sayısında güncelleme yapacaklarını duyurdu.

Bankalar, yüksek enflasyon nedeniyle İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt kredisi nakit avans çekimi gibi kredilere yüksek faiz uygulamaya başladı.

Yerel seçimden sonra kredi kartlarında ciddi bir düzenleme yapılacağı iddia ediliyordu. Ortaya atılan iddialar, bankaların SMS yoluyla vatandaşlara gönderdiği mesajlarla doğrulanmış oldu.

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KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARINDA DÜZENLEME YAPILACAK

Bazı bankalar, vatandaşların cep telefonuna SMS göndererek 1 Nisan tarihinden itibaren bireysel kredi kartlarındaki taksit sayısında güncelleme yapacaklarını duyurdu.

Gönderilen mesajda, “Bilgilendirme: Degerli musterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarindaki taksit uygulamalarinda guncelleme yapilacaktir. 31 Mart 2024 tarihine kadar guncel harcamalarinizi kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz. BILGI: 08502220724 MERSIS: 0922003497000017 B016” ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ise yaptığı açıklamada kredi kartı ve taksitli sayılarında seçim sonrası yapılacağı iddia edilen düzenlemeyi yalanlamıştı.

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