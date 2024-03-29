Kredi kartında 'öyle bir şey yok' dediler Pazartesiden itibaren başlatıyorlar. Bankalar vatandaşların cep telefonuna yağmur gibi mesaj atmaya başladı

Yerel seçimlerden önce kredi kartı faiz oranlarını ciddi bir şekilde artıran bankalar, vatandaşların cep telefonuna SMS göndererek 1 Nisan tarihinden itibaren bireysel kredi kartlarındaki taksit sayısında güncelleme yapacaklarını duyurdu.