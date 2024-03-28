Bir banka kredi kartında taksiti kaldırdı. O bankayı kullananlara kötü haber

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz Türkiye’de derinden hissedilirken, bankalar yüksek enflasyon nedeniyle İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt kredisi nakit avans çekimi gibi kredilere yüksek faiz uygulamaya başladı.
Seçimden sonra başlayacağı iddia edilen kredi kartı taksit düzenlemesi erken geldi. Denizbank, müşterilerinin kullanımına sunduğu kredi kartı ile taksitli alışverişleri kaldırdı.
Denizbank'ta artık sadece kredi kartlarıyla tek çekim yapılabilecek. Ancak satıcı işleme taksit uygulamak istiyorsa müşteri taksit yapma şansına kavuşuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada kredi kartı ve taksitli sayılarında seçim sonrası yapılacağı iddia edilen düzenlemeyi yalanlamıştı.
KREDİ KARTI İLE TAKSİT DÖNEMİ SONA ERDİ
Ünlü ekonomist Turhan Bozkurt sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Denizbank'ın taksitli satışları kaldırdığınu duyurdu. Bozkurt, Denizbank üzerinden taksitli alışveriş yapamayan birinin kendisine gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.
Mesajın sahibi görüştüğü Denizbank'tan kredi kartı ile taksitli alışverişleri kaldırdıkları bilgisinin verildiği belirtti.