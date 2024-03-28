Bir banka kredi kartında taksiti kaldırdı. O bankayı kullananlara kötü haber

Bankalar enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kredilere yüksek faizler getirirken, bir banka kredi kartında taksiti tamamen kaldırdı. O bankayı kullananlar kredi kartından sadece tek çekim yapabilecek.