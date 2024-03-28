Bir banka kredi kartında taksiti kaldırdı. O bankayı kullananlara kötü haber

Kaynak: KARAR
Bir banka kredi kartında taksiti kaldırdı. O bankayı kullananlara kötü haber
Bankalar enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kredilere yüksek faizler getirirken, bir banka kredi kartında taksiti tamamen kaldırdı. O bankayı kullananlar kredi kartından sadece tek çekim yapabilecek.

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz Türkiye’de derinden hissedilirken, bankalar yüksek enflasyon nedeniyle İhtiyaç Kredisi, Konut Kredisi, Taşıt kredisi nakit avans çekimi gibi kredilere yüksek faiz uygulamaya başladı.

Seçimden sonra başlayacağı iddia edilen kredi kartı taksit düzenlemesi erken geldi. Denizbank, müşterilerinin kullanımına sunduğu kredi kartı ile taksitli alışverişleri kaldırdı.

Denizbank'ta artık sadece kredi kartlarıyla tek çekim yapılabilecek. Ancak satıcı işleme taksit uygulamak istiyorsa müşteri taksit yapma şansına kavuşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yaptığı açıklamada kredi kartı ve taksitli sayılarında seçim sonrası yapılacağı iddia edilen düzenlemeyi yalanlamıştı.

uuu.jpg

KREDİ KARTI İLE TAKSİT DÖNEMİ SONA ERDİ

Ünlü ekonomist Turhan Bozkurt sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Denizbank'ın taksitli satışları kaldırdığınu duyurdu. Bozkurt, Denizbank üzerinden taksitli alışveriş yapamayan birinin kendisine gönderdiği mesajı kamuoyuyla paylaştı.

bozkurt4.jpg

Mesajın sahibi görüştüğü Denizbank'tan kredi kartı ile taksitli alışverişleri kaldırdıkları bilgisinin verildiği belirtti.

İlgili Haberler
Kredi kartı olanlar hemen ekstrenizi kontrol edin. Artık ona da faiz alıyorlar
Kredi kartı borcu olanlar çıra gibi yanacak. Son 5 gün
Kredi kartı sahipleri dikkat son 4 gün kaldı
Kredi kartıyla alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor. Yasal işlem başlatılacak
Son Haberler
Seyyanen zam yapılmayınca emekliye ‘müjde’ gibi sunulan indirimler! Hangi ‘şanslı’ emekliler faydalanacak Ekonomi
Seyyanen zam yapılmayınca emekliye ‘müjde’ gibi sunulan indirimler! Hangi ‘şanslı’ emekliler faydalanacak
Erdoğan’ın memleketinde görülmemiş vaat! Bütün Rize bu olayı konuşuyor Gündem
Erdoğan’ın memleketinde görülmemiş vaat! Bütün Rize bu olayı konuşuyor
Dünyaca ünlü AVM iflas etti tüm çalışanlar işsiz kaldı. Şehrin en can alıcı yerindeydi. Kimse tahmin etmiyordu Dünya
Dünyaca ünlü AVM iflas etti tüm çalışanlar işsiz kaldı. Şehrin en can alıcı yerindeydi. Kimse tahmin etmiyordu
Kocaeli'de bir işyerinden gelen patlama sesleri ortalığı ayağa kaldırdı Gündem
Kocaeli'de bir işyerinden gelen patlama sesleri ortalığı ayağa kaldırdı
Bingöl’de 2 otomobil çarpıştı. 4 yaralı Gündem
Bingöl’de 2 otomobil çarpıştı. 4 yaralı
Binlerce gencin oyu tehlikede. 'Devlet bu konuda çalışmalar yapabilir' Gündem
Binlerce gencin oyu tehlikede. 'Devlet bu konuda çalışmalar yapabilir'