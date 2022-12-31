Kredi kartı ve banka kartı 2023'te tarih oluyor. İslam Memiş açıkladı

"Dünyada kredi kartı ve banka kartlarının da tarih olacağı bir yılın bizi beklediğini söyleyebilirim." diyen Memiş'in "Dijital para için hazır mısınız?" başlıklı yazısı şöyle:



"2023’de en çok dijital sistem değişikliğine şaşıracağız.



Çünkü çok hızlı bir şekilde hayatımızda olacak.



Kripto para piyasaları için yasal düzenlemeler, ülkelerin dijital paralarını tanıtması, insanların deri altı çip kullanması, finans piyasalarının dijitale tamamıyla geçiş yapması gibi bir süreç bizi bekliyor.



Artık geleneksel alışkanlıkların bittiği, dijital çağın tam uygulanacağı bir yıla hazırlık yapmak gerekiyor.



Bu süreçte muhasebe ve maliye ayağının yasal hazırlıkları da hızla hazırlanıyor.



Ülkelerin dijital paraları hazır ve test aşaması başarılı.



Dijital TL’de ilk ödeme başarılı.



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.



TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde devam edeceğini açıkladı.

TCMB, 2022’de güzel bir performans sergilediğini gözlemliyorum.



Hem dijital TL hem rezerv artırımı hem altın stoğu hem de banka ve piyasa kontrölü açısından iyi bir yılı geride bırakıyor.



Dijital dolar, yuan ve diğer ülkelerin de testleri başarılı.



Merkez bankalarının piyasayı kontrol altına almasının altında yatan diğer önemli bir faktörün de bu çalışmalar olduğunu düşünüyorum.



Dünyada kredi kartı ve banka atm kartlarının da tarih olacağı bir yılın bizi beklediğini söyleyebilirim.



Özellikle ticaret ile uğraşanlar, dijital muhasebe işlemlerini şimdiden öğrenmeli.



Eski sistemin tarih olacağını, yeni sistemin daha kolay olacağını göreceğiz.



Dijital paralardan sonra dijital cüzdanlar kullanmaya ve üç boyutlu dijital alış verişlere başlayacağız.



Satın alacağımız malı gidip test ederek satın almanın yerine, üç boyutlu salonlarda ailelerimizle satın alacağımız dilediğimiz saatte testler yapıp satın alabileceğiz.



Mesela oto galeriler.



Artık galeriye gitmeye gerek kalmayacak.



Üç boyutlu salonlarda test edilip, müşteri temsilcisiyle anında görüşüp bilgiler alacağız.



Ödemesi de anında dijital olarak yapıldığında, aracımız kapımızda hazır olacak.



Her şey kontrollü olacak.



Sistem, para ve insanı dijitalleştirecek.



Bu süreç bize biraz hızlı ve garip gelse de torunlarımız bizim çuvalla para taşıdığımızı görünce, duyunca veya öğrenince çok gülecekler."