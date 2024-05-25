Kredi kartıyla büyük tuzak. Tuzağı kuran bu kez turistler

İstanbul’da dolandırıcıların kredi kartı ile büyük tuzağı ortaya çıktı. Ancak burada dikkat çeken nokta dolandırıcının turist olmasıydı.

NTV’de yer alan habere göre İstiklal Caddesi’nde bir kadın giyim mağazasına gelen ve kendisini ABD’de yaşayan bir Filistinli olarak tanıtan turist bir elbise beğendi. Beğendiği elbisenin ödemesini kredi kartı ile yapan turist 2500 lira ödeyip mağazadan ayrıldı.

Sonrasında mağazaya gelen kadın ürünü almadığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bu arada banka, ödemenin iadesini mağazadan talep etti.

İşletme sahibi güvenlik kamerası kayıtları ve fişini kanıt olarak sundu. Ancak banka ücretin iadesi için hesaba bloke konulabileceğini ifade etti.

Avukatlar, işletmeleri de bu konuda uyardı. Bu örnek doğrultusunda işlem yapılan sliplerin kasada tutulması, eğer çok fazla yabancı müşteriyle çalışılıyorsa güvenlik kamerası kayıtlarının tutulması ve saklanması önem arz ediyor.