Kredi kartı faizlerinde eyvah eyvah dedirten gelişme

TCMB Politika faizini yüzde 35'e çekti, bankalar anında hareket geçti. Kredi kartı faizleri yüzde 4,47'ye çıkıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kredi kartı faizlerinde eyvah eyvah dedirten gelişme

Kredi kartı faizleri değişiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizdeki 5 puanlık artışının ardından kredi kartı faiz oranları yükselecek. Kredi kartı faizleri 1 Kasım'dan itibaren yüzde 4,47'ye çıkacak.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini beklentilere paralel 5 puan artışla yüzde 35'e çıkardı. Faizdeki artışla birlikte kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler değişecek.

Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3,16’ya yükselecek. Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e yükselecek. Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.

TİCARİ KREDİLERDE ÜST SINIR ARTACAK

Ticari kredi faizlerinde üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek. İhracat ve yatırım kredileri için üst sınır yıllık yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e çıkacak.

KREDİ KARTINDAKİ YENİ FAİZ ORANI 1 KASIM’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli olacak.

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