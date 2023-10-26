Bu iki yılın hesabını kim verecek. 'Nas' denilere dolar ve euro yükseltildi Türk halkı fakirleştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2021'de politika faizi 19, enflasyonun da yüzde 19 olduğu tarihten itibaren faiz düşürmeye gitti. Faiz indirimleri için 'Nas' denildi. Nureddin Nebati'nin Aralık 2021'den Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının ardından, faiz düşürülmeye devam etti. Bu süre zarfından faizler yüzde 19'dan yüzde 8,5 geriledi. O dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ise Şahap Kavcıoğlu'ydu. Bu ikilinin görev yaptığı dönemde faizler hep düşürüldü, enflasyon da tavan yaptı: Yüzde 85'lere çıktı. Vatandaşın beli, enflasyon karşısında kırılırken, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı altında ezildi. Peki bu kadar faiz indirip, enflasyonun azdırılmasının ardından "son iki yılın hesabını kim verecek" sorusu sorulmaya başlandı. Faizlerin düşürüldüğü dönemde TCMB'nin başında olan Şahap Kavcıoğlu görevden alındıktan sonra bir bakıma ödüllendirildi ve BDDK'nın başına getirildi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, işlerini iyi gitmediği vatandaşın enflasyon altında ezildiği niyahet görülmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına Mehmet Şimşek getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Hafize Gaye Erkan'a emanet edildi. İşte haziran ayındaki Para Politikası Kurulu'nun ilk toplantısında 650 Baz puanlık ilk artışla politika faizi yüzde 15'e çıkarıldı. Beş toplantının ardından ise gelinen nokta bugün yüzde 35 politika faiz oldu. İşte bu dönemde olan kime oldu. Yanıt belli: vatandaş. Halk enflasyonun altında beli kırılırken, bunun sorumlusu kim sorusu gündeme geldi. Nureddin Nebati mi yoksa eski TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu mu? Şimdi bu soruya yanıt aranıyor. Aslında yanıt da adres de belli...