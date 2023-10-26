İsrail tankları Gazze'ye girdi

İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin İsrail topraklarına geri döndüğünü açıkladı.

İsrail’den yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze’nin kuzeyinde “faaliyet” yürüttüğü, İsrail tanklarının Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu, askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralananların sayısı ile ilgili bilgi verilmedi.