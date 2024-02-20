Kredi kartları için kritik gün belli oldu. Yeni karar sızdı

Kredi kartı borçlanmaları geçen yıla göre yüzde 157 artarak rekor seviyeye yükselince ekonomi yönetimi harekete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni atanan Başkanı Fatih Karahan kredi kartlarına yönelik faiz, taksit ve kart limitlerinin sınırlanabileceği ilk açıklamasında açık açık ifade etti.

Karahan konu hakkında, “Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuşmuştu.

Uzmanlar ise, “4 aydır dokunulmayan kredi kartı gecikme ve faiz oranları, Haziran 2022’den beri dokunulmayan asgari ödeme tutarları düzeltilirse zaten sıkılaştırma sağlanmış olacak” şeklinde görüş belirtiyor.

KRİTİK KARAR 22 ŞUBAT TARİHİNDE

2022 yılının Haziran ayından beri kredi kartı asgari ödeme tutarına dokunulmuyor. Merkez Bankasının yeni başkanı Fatih Karahan, 22 Şubat tarihinde yeni faiz kararını açıklayacak. TCMB, Ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiğinin ipuçlarını vermişti.

FAİZ ORANLARI SABİT BIRAKILMIŞTI

Ocak ayında yapılan faiz artışlarına rağmen kredi kartları için referans faiz oranlarını sabit tutulmuştu. Merkez Bankası, kredi kartı faizlerini geçtiğimiz kasım ayından bu yana dokunmuyor. Referans oranının mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlendi. Düzenleme ile kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarında artış yapılmadı.

100 BİN LİRALIK KART LİMİTLERİ SIRADAN HALE GELDİ

Konu hakkında CNN Türk canlı yayınında görüşlerini açıklayan uzman Prof. Dr. Murat Ferman şu ifadeleri kullandı: “Son dönemlerde bankalar kredi kartı harcamalarını artırmak için harcama sözüne karşılık bonuslar veriyorlar, ek kart çıkardığınızda bonus veriyorlar. Limitleri son zamanlarda artıyorlar.

Bugün 100 binlerle ifade edilen kredi kartı limitleri sıradan hale gelmiş oldu.

Kredi kartını bilinçli kullanırsanız 2 kartı hesap kesim tarihlerine kadar ayarlarsanız 43 güne kadar ücretsiz, faiz gideri ödemeden nakit yönetimi yapabilirsiniz. Bunu yapan çok sayıda insan var.”

MASADA İKİ FORMÜL VAR

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için seçim ikliminin ruhuna uygun bir gevşetme sürecinin olduğunu beyan eden Ferman, “Kredi kartı konusunda tamamen bir kısıtlama getirmenin dışında zaten şu anda bir parça sıkılaştırma karşıtı, seçim ikliminin ruhuna uygun bir gevşetme süreci var.

İlk yapılacak iş bunun düzeltilmesi 4 aydır dokunulmayan kredi kartı gecikme ve faiz oranları, Haziran 2022’den beri dokunulmayan asgari ödeme tutarları düzeltilirse zaten sıkılaştırma sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

“NAKİT KULLANIM KALDIRILSIN”

İş dünyasının da tartışmalara katıldığı milyonları ilgilendirecek olan karar için iş insanı Cem Boyner’de konu hakkında kendi fikrini açıklamış ve vergi kaçağının önlenmesi için şu ifadeleri kullanmıştı: "Tüm alışverişler kredi kartı üzerinden yapılsa, ne vergi kaçağı kalır ne de bankacılık sistemi dışında bir hayat"