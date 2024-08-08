Kredi kartlarında yeni dönem. Limitler değişti

Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda değindiği kredi kartı harcamalarındaki değişim detaylarıyla dikkat çekiyor.

Ekonomim’den Özder Şeyda Uyanık’ın haberine göre, kredi kartlarındaki harcama tutarları ve risk dağılımları farklılaştı.

BKM verilerinde yurtiçi kredi kartlarından yine yurtiçinde gerçekleştirilen alışveriş miktarlarında işlem başına tutarların değişimi 2015 senesinden bu yana yüksek bir artış gösterirken, en yüksek harcama ise 2023 yılında yapıldı.

2016-2019 yılları arasında yıllık bazda tek haneli artış yaşayan işlem başına harcama miktarı 2020 yılında yüzde 13, 2021 yılında ise yüzde 19 oranında artış gösterirken 2022 yılına gelindiğinde yüzde 64 oranında artış yaşayarak enflasyon oranını yakalıyor. 2023 senesinde bir önceki yıla işlem başı tutar yüzde 80 oranında artış gösteriyor. 2024 yılının ilk 6 ayında ise ortalama yüzde 48 oranında yükselen miktarlar tüm zamanların zirvesini ise 2024 yılının Mart ayında yakalıyor.

NAKİT ÇEKİMLERDE DE TABLO AYNI

BKM verilerinde nakit çekim başına miktarların da yükselişi güçlü oluyor. 2016 senesinde yüzde 15 oranında yükselen nakit çekim tutarı, 2017 yılında yüzde 4 oranında düşüş gösterirken 2018 yılında yüzde 11, 2019 yılında yüzde 8 ve 2020 ile 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 15 ve 12 seviyesinde artış yükseliyor.

2022 senesine gelindiğinde artış oranı işlem başına tutar benzeri yüzde 62 seviyesinde oluyor. 2023 yılında faizlerin yükselişe geçmesine karşın kredi kartı işlemlerinde faizlerin yılsonunda sabit kalmasıyla miktar da da yükseliş oluyor ve artış oranı yüzde 98 seviyesinde oluyor. 2024 yılında kredi kartlarından işlem başına yaklaşık 44 bin TL çekim yapılırken, işlem adetlerinde yükselişin 2021 senesinde faizlerin düşük olduğu dönemde olması ilgi çekiyor.

KREDİ KARTLARINDAKİ RİSKİN DAĞILIMI DEĞİŞİYOR

TBB Risk Merkezi verilerinde de kredi kartlarındaki riskin dağılımı değişiklik gösteriyor. Kredi kartları limitlerinin doluluk oranının 5 bin TL ile 25 bin TL yüksek olduğu ifade edilirken, limitlerdeki dolulukta en yüksek artış miktarının 25 bin-50 bin TL limitli kartlarda olduğu görülüyor.

Limitlerdeki risk payındaki yükselişte ise 100 bin limit ve üstü kartlardaki seyri öne çıkıyor. 2022 senesinin başında riskin yüzde 14,5 oranında olduğu kartlarda 2024 yılının mayıs itibarıyla riskin yüzde 85,5 seviyesine çıktığı görülüyor.

KART LİMİTLERİ DE ENFLASYONLA ARTTI

Kart limitlerindeki değişimde de 100 bin TL ve üstü limitlerdeki yükseliş,, açık ara önde olurken, 10-25 bin TL arasındaki kartların azalışı da gözle görülür hale geldi. 2022 yılının Ocak ayında 100 bin TL ve üzeri kart limiti olan kişi oranı yüzde 1,6 oranında olurken, 2024 yılının Mayıs ayı itibarıyla bu oran yüzde 45,3 seviyesine çıktı.

Vatandaşın zorunlu harcamalarının yükseldiği de ekonomik göstergelere yansımasından sonra kredi kartlarındaki limit, harcama ve risk değişimleri de dikkat çekti.