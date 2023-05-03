Kremlin Sarayı’na düzenlen saldırı sonrası Zelenskiy’den açıklama ‘Biz saldırmadık, silahımız yok’

Ayrıca, Putin’e veya Moskova’ya saldırmadıklarını ve yeterli silahlarının olmadığını söyledi.

Zelenskiy, Moskova’nın Ukrayna’yı saldırıdan sorumlu tutmasının nedenini ise Putin’in Ukrayna’da zafer kazanamadığını, artık halkı motive edemediğini ve ordusunu bir hiç uğruna ölüme gönderemediğini düşündüğünü ifade etti.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya’nın Kremlin Sarayı’na düzenlenen İHA saldırısının arkasında Ukrayna’nın olduğu yönündeki iddialarını reddederek, "Putin’e saldırmadık. Topraklarımızda savaşıyoruz, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin’e veya Moskova’ya saldırmıyoruz. Bunun için yeterli silahımız yok" dedi.

Bu açıklamalar, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Nordik-Ukrayna Zirvesi sonrasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yapıldı.

Rusya, Ukrayna’yı suçlamıştı

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev rejimi gece saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin Sarayı’ndaki konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulundu” ifadeleri kullanılmış, saldırının gece saatlerinde 2 İHA ile düzenlendiği ve İHA’ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Açıklamada, saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti.