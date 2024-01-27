Sevilen kahvaltılık tariflerinden biri de kreptir. Süt, un ve yumurta ile yapılan krepler herkes tarafından çok seviliyor. Peki, krep nasıl yapılır? Krep tarifi için malzemeler neler?

İşte krep tarifi…

KREP TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 su bardağı un

- 2,5 su bardağı süt

- 2 adet yumurta

- 1 çay bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı

- Yarım çay kaşığı tuz

KREP NASIL YAPILIR?

Bir karıştırma kabında unu eleyerek içine alın. Ortasını havuz gibi açın. Havuzun ortasına yumurtaları kırın. Yumurtaların üzerine tuzu ekleyin. Sıvı yağ veya eritilmiş tereyağını ekleyin. Karışımın ortasından dışa doğru malzemeleri karıştırarak yavaşça sıvıyı una katın.

Karışımın içine yavaşça sütü ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.

Hamurunuz pürüzsüz olduğunda, krep tavasını ısıtın ve içine bir miktar hamur dökerek tavayı döndürün, hamurun tavaya eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Krepin alt tarafı iyice kızarınca spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da kızartın. Tüm hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Krepinizi istediğiniz şekilde dilediğiniz malzemelerle doldurarak servis edebilirsiniz. Nutella, bal, reçel, meyve, yoğurt gibi malzemelerle krepinizi zenginleştirebilirsiniz.