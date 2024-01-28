Kripto parada dönüm noktası. Bir kullanıcının şikayetiyle başladı

Bir kripto varlık hizmet sağlayıcısına üye olan bir kişi, platformdaki üyelik seviyesinin artırılması için talepte bulundu. Veri sorumlusu konumundaki hizmet sağlayıcı, kişinin kimliğinin fotoğrafı ile vesikalık fotoğrafını istedi.

Veri sorumlusu tarafından gereğinden fazla ve ölçüsüz kişisel veri işlendiğini düşünen kişi, Verilerin Korunması Kanunu kapsamında inceleme yapılması ve işlenen bilgilerin silinmesini isteyerek KVKK'ya başvuruda bulundu.

KRİPTO HİZMET SAĞLAYICILARI KİMLİK BİLGİNİZİ VE FOTOĞRAFINIZI İSTEYEBİLİR

KVKK, veri sorumlusu kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, kişisel verilerin işlenmesi kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülüğünün bulunduğuna dikkat çekerek veri işlemesinin uygun olduğuna hükmetti.

KRİPTO PARA HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN DÖNÜM NOKTASI

KVKK tarafından verilen bu karar, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu kararla birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerinin kimlik ve fotoğraf bilgilerini rahatlıkla talep edebilecek.