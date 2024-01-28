Kripto paralar toparlanabilecek mi?

Kaynak: Haber Merkezi Tülin Küre
Kripto paralar toparlanabilecek mi?
Kripto para piyasaları yeni günde toparlanma ataklarını sürdürmeye çalışıyor.

Hafta başına negatif başlangıç yapan kripto paralar, hafta içinde kayıplarını dizginlemeye çalışıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan makroekonomik verilerin etkisiyle kripto paralarda volatilitenin olduğu görülüyor.

Bu hafta küresel piyasalarda ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed'in vereceği karar küresel piyasalarda olduğu gibi kripto paralarda da etkili olabilir.

Lider kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz gün 38.528 dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin, bugün TSİ 15.35’te 42.385 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoinle beraber altcoinler de hareketliliğin olduğu görülüyor.

Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 2.275 dolar seviyesinde bulunuyor.

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