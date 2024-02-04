Kripto paralarda son gelişmeler neler?

Ocak ayında kötü bir seyir sergileyen kripto paralar sert düşüşler yaşayarak ekranları kırmızıya boyadı.
31 Ocak’ta Fed’in yılın faiz kararı toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyerek, faizleri sabit bırakma kararı kripto paralar tarafında olumlu karşılandı.
Haftanın son işlem günü ise ABD tarafında ABD Tarım Dışı İstihdam verisi takip edildi.
Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde 353 bin olarak açıklandı.
İşsizlik oranı ise 3,7 olarak açıklandı.
Lider kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 13.20’de 42.895 dolar seviyesinde yatay seyirde bulunuyor.
Bitcoin, ocak ayında 38.559 dolar seviyesine kadar gerilemişti.
Altcoinler tarafına baktığımızda orada da aynı senaryonun hakim olduğu görülüyor.
Altcoinler grubunun en büyüğü olan Ethereum, 2.300 dolarda bulunuyor.
Ethereum, kritik 2.095 dolar seviyesine kadar gerilemişti.